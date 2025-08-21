Por aportes forzosos

Sturzenegger cruzó públicamente a un empresario en el Council de las Américas y lo tildó de "casta"

El ministro de Desregulación reprochó catalogando de "casta" al presidente de la Cámara Argentina de Comercio que haya impuesto un recurso de amparo sobre el decreto que prohíbe imponer cargas económicas a empleadores no afiliados.