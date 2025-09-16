Legislativas

¿Dónde voto? Consultá el padrón electoral para las elecciones nacionales de octubre

La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta para la ciudadanía a un mes y medio de los comicios. Además, se puso en funcionamiento un chatbot para responder a dudas del electorado. Debuta la Boleta Única de Papel a nivel país.