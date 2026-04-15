El secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, lleva adelante una agenda a nivel nacional, para conocer de primera mano las problemáticas de cada región y planificar acciones concretas para los trabajadores rurales.
Voytenco en Santa Fe: UATRE y el Gobierno provincial apuntan contra el trabajo informal
El diálogo con ministros santafesinos busca impulsar acciones concretas para mejorar las condiciones laborales de los peones rurales en el país.
Este miércoles, el titular del gremio llegó hasta la ciudad de Santa Fe, en donde mantuvo una reunión con el ministro de Gobierno e Innovación Pública santafesino, Fabián Lionel Bastia, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Roald Bascolo.
En el encuentro -en donde también participaron integrantes del Secretariado Nacional del gremio- UATRE y las autoridades de la provincia de Santa Fe acordaron trabajar de manera conjunta para erradicar el empleo informal.
Además del diálogo con las autoridades santafesinas, Voytenco también mantuvo una reunión con representantes de la delegación Santa Fe Norte, en donde analizaron las implicancias de la reforma laboral en el régimen del trabajo agrario, las nuevas estrategias de negociación salarial a nivel nacional y el rol de las CAR (Comisiones Asesoras Regionales), conforme a la nueva normativa.
Ayer, las autoridades del gremio de los trabajadores rurales participaron de una reunión en Rosario, junto a representantes de la Delegación Santa Fe Sur de la organización. En el resto de la semana, esta agenda tendrá continuidad en Reconquista, mañana, y el viernes en Chaco.
El flagelo de la informalidad laboral
En estos encuentros se abordaron temas sensibles para el día a día de los peones rurales, como la informalidad, los salarios del sector y el impacto de la reforma laboral.
“La recomposición salarial y el trabajo registrado son nuestra prioridad. Estamos trabajando en esa agenda, para ello es fundamental fortalecer el trabajo territorial del gremio con más inspecciones y más herramientas a la hora de negociar”, sostuvo Voytenco.
La informalidad laboral -que afecta a un 70% del universo de trabajadores rurales en todo el país- es uno de los ejes en donde UATRE enfoca sus esfuerzos. Sobre este tema, el dirigente explicó que están trabajando con las entidades que integran la Mesa de Enlace nacional para revertir este escenario.
“Desde UATRE seguimos recorriendo el país, sentándonos en las mesas donde se toman decisiones y construyendo los acuerdos que nuestras trabajadoras y trabajadores necesitan”, concluyó Voytenco.