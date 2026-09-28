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”Yo Resuelvo mi negocio”: una capacitación gratuita para emprendedores y trabajadores independientes

La jornada impulsada desde el Concejo Municipal por la concejala Carolina Capovilla se realizará el sábado 3 de octubre en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL y brindará herramientas para ordenar y fortalecer emprendimientos y actividades independientes.

La capacitación forma parte del programa Yo ResuelvoLa capacitación forma parte del programa Yo Resuelvo
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El programa Yo Resuelvo, impulsado por el Concejo Municipal de Santa Fe a través de la concejala Carolina Capovilla, suma una nueva propuesta de formación.

El sábado 3 de octubre, de 9 a 13 h, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL (Moreno 2557), se realizará el segundo encuentro de “Yo Resuelvo mi negocio”, una capacitación gratuita destinada a emprendedores, trabajadores independientes y de oficios, profesionales y prestadores de servicios.

La propuesta busca brindar herramientas concretas para ordenar la actividadLa propuesta busca brindar herramientas concretas para ordenar la actividad

La propuesta busca brindar herramientas concretas para ordenar la actividad, conocer mejor los números del negocio y contar con más elementos para tomar decisiones. Durante la jornada se abordarán temas como ingresos, costos, gastos, obligaciones y registro de información, además de una introducción al Modelo Canvas como herramienta sencilla para visualizar y organizar un negocio. No se requieren conocimientos previos en administración, economía o contabilidad.

La capacitación es organizada por el Concejo Municipal de Santa Fe, en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL y surge por iniciativa de la concejala Carolina Capovilla. Además cuenta con el apoyo del Programa Impulsa del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Estará a cargo de Marianela Gutiérrez, Contadora Pública Nacional y Gerardo Luis Dagametti, licenciado en Administración, ambos docentes de la FCE-UNL.

La inscripción es gratuita y se realiza en este enlace

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Sigue creciendo

La capacitación forma parte del programa Yo Resuelvo, una plataforma que busca conectar a vecinos y vecinas con trabajadores y trabajadoras que ofrecen distintos servicios en la ciudad: desde plomería y electricidad hasta pintura, jardinería y otros oficios.

Más de 13 mil usuarios consultaron el sitio https://yoresuelvo.gob.ar/ durante los últimos tres meses, consolidando una herramienta que desde hace casi dos años facilita el encuentro entre quienes necesitan resolver un trabajo y quienes ofrecen sus servicios.

Con esta nueva instancia de formación, el programa busca sumar herramientas para que quienes ya desarrollan una actividad puedan ordenarla, fortalecerla y proyectar su crecimiento.

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