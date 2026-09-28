Concejo Municipal

”Yo Resuelvo mi negocio”: una capacitación gratuita para emprendedores y trabajadores independientes

La jornada impulsada desde el Concejo Municipal por la concejala Carolina Capovilla se realizará el sábado 3 de octubre en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL y brindará herramientas para ordenar y fortalecer emprendimientos y actividades independientes.