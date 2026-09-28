El programa Yo Resuelvo, impulsado por el Concejo Municipal de Santa Fe a través de la concejala Carolina Capovilla, suma una nueva propuesta de formación.
”Yo Resuelvo mi negocio”: una capacitación gratuita para emprendedores y trabajadores independientes
La jornada impulsada desde el Concejo Municipal por la concejala Carolina Capovilla se realizará el sábado 3 de octubre en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL y brindará herramientas para ordenar y fortalecer emprendimientos y actividades independientes.
El sábado 3 de octubre, de 9 a 13 h, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL (Moreno 2557), se realizará el segundo encuentro de “Yo Resuelvo mi negocio”, una capacitación gratuita destinada a emprendedores, trabajadores independientes y de oficios, profesionales y prestadores de servicios.
La propuesta busca brindar herramientas concretas para ordenar la actividad, conocer mejor los números del negocio y contar con más elementos para tomar decisiones. Durante la jornada se abordarán temas como ingresos, costos, gastos, obligaciones y registro de información, además de una introducción al Modelo Canvas como herramienta sencilla para visualizar y organizar un negocio. No se requieren conocimientos previos en administración, economía o contabilidad.
La capacitación es organizada por el Concejo Municipal de Santa Fe, en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL y surge por iniciativa de la concejala Carolina Capovilla. Además cuenta con el apoyo del Programa Impulsa del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Estará a cargo de Marianela Gutiérrez, Contadora Pública Nacional y Gerardo Luis Dagametti, licenciado en Administración, ambos docentes de la FCE-UNL.
Sigue creciendo
La capacitación forma parte del programa Yo Resuelvo, una plataforma que busca conectar a vecinos y vecinas con trabajadores y trabajadoras que ofrecen distintos servicios en la ciudad: desde plomería y electricidad hasta pintura, jardinería y otros oficios.
Más de 13 mil usuarios consultaron el sitio https://yoresuelvo.gob.ar/ durante los últimos tres meses, consolidando una herramienta que desde hace casi dos años facilita el encuentro entre quienes necesitan resolver un trabajo y quienes ofrecen sus servicios.
Con esta nueva instancia de formación, el programa busca sumar herramientas para que quienes ya desarrollan una actividad puedan ordenarla, fortalecerla y proyectar su crecimiento.