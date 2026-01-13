Energía

La crisis de Venezuela abre una nueva ventana para Vaca Muerta

Mientras Venezuela vuelve a incidir en el tablero energético global y los conflictos internacionales presionan sobre los precios y el financiamiento, Luciano Codeseira, co-director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, examina qué margen tiene Vaca Muerta para capitalizar este contexto y qué desafíos estructurales debe resolver la Argentina