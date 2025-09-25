Agentes de Inteligencia Artificial: ¿Automatización o reemplazo de la fuerza de trabajo?

“Hace un tiempo atrás, Bret Taylor – alto cargo de OpenIA –, explicó en un congreso que cuando se juntaba en 1995 con empresas les recomendaba que debían tener una página web, en 2015 les decía que tenían que contar con una App móvil. Y hoy aconseja que para poder interactuar con clientes es necesario tener un Agente en línea”, explicó Ivan Morgan