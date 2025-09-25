En el sur santafesino

Realizan dos frentes de trabajo para mejorar el estado de la Ruta Nacional 178

Las intervenciones se llevan a cabo en la travesía urbana de Las Rosas y en el tramo entre Villa Eloísa y Armstrong (dptos. Belgrano- Iriondo). Hay reducción de calzada y tránsito asistido por banderilleros. Recomiendan circular con extrema precaución.