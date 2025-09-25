Realizan dos frentes de trabajo para mejorar el estado de la Ruta Nacional 178

Vialidad Nacional desarrolla dos frentes de trabajo para la mejora de la ruta nacional 178, a la altura de las localidades de Villa Eloísa, Armstrong y Las Rosas. Las tareas incluyen el fresado y bacheo sobre la cinta asfáltica. Se recomienda circular con precaución por estos sectores.
En Las Rosas, las tareas se ubican en la travesía urbana, desde el cruce con la RP 65 hacia el sur. Los arreglos puntuales comprenden el fresado y la colocación de una nueva capa de concreto asfáltico caliente, con la reducción de un carril y paso alternado coordinado por banderilleros, con la colaboración del municipio.
Este servicio de bacheo abarcará reparaciones sobre tramos de la RN 178 en La California, Montes de Oca, Las Parejas y Armstrong.
Las tareas en Las Rosas se suman a un segundo frente de mejoras entre Villa Eloísa y Armstrong. Ejecutados por personal y equipos del 7.º Distrito Santa Fe, los arreglos incluyen el fresado y bacheo con material en caliente adquirido por el organismo nacional.
