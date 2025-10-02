Este fin de semana

Aguas Santafesinas interrumpe el servicio en Rafaela por trabajos de limpieza en la cisterna

El servicio quedará interrumpido desde las 22:00 del sábado 4 hasta las 23:59 del domingo 5 de octubre. Desde la firma explicaron que la intervención forma parte de las tareas habituales de mantenimiento y aseguramiento de la calidad del agua, y fue programada en esta época del año para minimizar las molestias a los usuarios.