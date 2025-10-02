Aguas Santafesinas interrumpe el servicio en Rafaela por trabajos de limpieza en la cisterna

La empresa Aguas Santafesinas SA (ASSA) informó que este fin de semana se llevará adelante un operativo de limpieza en la cisterna de distribución de agua potable que abastece a toda la ciudad de Rafaela.
El servicio quedará interrumpido desde las 22:00 del sábado 4 hasta las 23:59 del domingo 5 de octubre. Desde la firma explicaron que la intervención forma parte de las tareas habituales de mantenimiento y aseguramiento de la calidad del agua, y fue programada en esta época del año para minimizar las molestias a los usuarios.
La empresa Aguas Santafesinas SA (ASSA) informó que este fin de semana se llevará adelante un operativo de limpieza en la cisterna de distribución de agua potable que abastece a toda la ciudad de Rafaela.
Por este motivo, el servicio quedará interrumpido desde las 22:00 del sábado 4 hasta las 23:59 del domingo 5 de octubre en todo el radio servido.
Desde la firma explicaron que la intervención forma parte de las tareas habituales de mantenimiento y aseguramiento de la calidad del agua, y fue programada en esta época del año para minimizar las molestias a los usuarios.
El operativo demandará la participación de una veintena de trabajadores —entre técnicos y operarios— con equipamiento especializado para concretar la limpieza de la cisterna, que cuenta con 45 metros de diámetro, cinco metros de altura y una capacidad de 10 millones de litros.
Para llevar adelante las tareas, también se suspenderá el abastecimiento desde el acueducto Desvío Arijón entre las 18:00 del sábado y las 16:00 del domingo hacia las cisternas de San Carlos Sud, San Mariano y Sa Pereira.
De manera simultánea, se harán trabajos en la estación de rebombeo del acueducto desde Esperanza, a la altura de Nuevo Torino, lo que afectará el suministro en Pilar, donde no habrá agua entre las 20:00 del sábado y las 6:00 del domingo.
Una vez finalizadas las tareas, el sistema se recuperará de manera gradual a medida que se vaya represurizando la red durante el domingo. Además, ASSA realizará un purgado de la red para minimizar posibles episodios de turbiedad.
Desde la empresa recomendaron a los usuarios hacer un uso moderado de las reservas domiciliarias hasta la normalización total del servicio y, en caso de notar agua turbia, dejarla correr hasta que recupere su aspecto habitual.
Los usuarios pueden realizar consultas o reclamos a través de la línea de Atención al Usuario 24 horas por WhatsApp al +54 341 695-0008 o en el sitio web oficial www.aguassantafesinas.com.ar.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.