Anuncio

Nuevas frecuencias de transporte interurbano entre Rosario, Montes de Oca y Las Rosas

Desde este jueves rigen nuevas frecuencias de colectivos entre Rosario, Montes de Oca y Las Rosas. Transur y Güemes reemplazan a UTE 33/9 e incorporan una conexión inédita entre ambas localidades.