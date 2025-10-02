Nuevas frecuencias de transporte interurbano entre Rosario, Montes de Oca y Las Rosas

Desde este jueves 2 de octubre comenzarán a regir nuevos servicios de transporte público interurbano que conectarán Rosario con las localidades de Montes de Oca y Las Rosas. Las empresas Transur y Güemes reemplazarán a la firma UTE 33/9, que hasta ahora prestaba el servicio.
La novedad más destacada es la incorporación de una conexión directa entre Montes de Oca y Las Rosas, inexistente hasta el momento.
Cómo serán los nuevos servicios
Transur cubrirá la ruta Rosario–Montes de Oca, con salidas desde Rosario a las 18:00 y regresos desde Montes de Oca a las 5:00.
Güemes tendrá a su cargo el tramo Rosario–Las Rosas, con salidas desde Rosario a las 05:50 y regresos desde Las Rosas a las 11:35.
En los mismos horarios comenzará a operar la nueva conexión Montes de Oca–Las Rosas.
Una política de modernización logística
La medida se enmarca en la política de modernización logística y territorial impulsada por el Gobierno provincial a través de la Secretaría de Transporte y Logística. El objetivo es garantizar servicios más eficientes y representativos en toda la provincia.
La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, destacó:
“Desde el Gobierno de Santa Fe continuamos trabajando en la planificación estratégica del sistema de movilidad, articulando con municipios, comunas y empresas para asegurar servicios que respondan a las necesidades de la ciudadanía”.
Boleto Educativo: qué cambia
Si bien las nuevas empresas aún no cuentan con el sistema SUBE, durante los próximos tres días se podrá seguir utilizando el Boleto Educativo como hasta ahora. Posteriormente, se implementará un sistema de validación mediante código QR.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.