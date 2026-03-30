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Bombal intenta recuperarse tras un temporal devastador

El presidente comunal Carlos Gabbi describió los daños en la localidad, confirmó el fallecimiento de una mujer y destacó la rápida respuesta de los servicios y la solidaridad vecinal.

Parte de los daños provocados por el temporal en Bombal. Foto: Fernando NicolaParte de los daños provocados por el temporal en Bombal. Foto: Fernando Nicola
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La localidad de Bombal, departamento Constitución, atraviesa horas de reconstrucción luego del fuerte temporal que azotó la región entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. El presidente comunal, Carlos Gabbi, calificó el fenómeno como “un tornado terrible” que provocó destrozos generalizados tanto en el área urbana como rural.

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“Hoy amanecimos mucho más tranquilos, pero la verdad es que hemos pasado un tornado terrible en nuestra localidad”, afirmó Gabbi en diálogo con un medio local. El mandatario detalló que el viento arrasó con viviendas, galpones y estructuras productivas, incluyendo instalaciones de una cooperativa agropecuaria clave en plena etapa de cosecha.

Daños estructurales y pérdidas productivas

El impacto del temporal fue particularmente severo en el entramado productivo. “Bombal es una zona muy productiva de 30.000 hectáreas, y la soja y el maíz quedaron en parte devastados, con porcentajes muy altos de pérdida”, explicó.

La tormenta derribó la estructura de un acopio de granos y generó destrozos en la localidad. Credito: Fernando NicolaLa tormenta derribó la estructura de un acopio de granos y generó destrozos en la localidad. Credito: Fernando Nicola

En el casco urbano, las consecuencias también fueron visibles: voladura de techos, caída de árboles y daños en espacios públicos. “Si vos ves cómo quedó Bombal… es un desastre. Hasta torció la cruz de la iglesia, una cruz de hierro de tres metros”, graficó el presidente comunal, al dimensionar la intensidad del viento.

Una víctima fatal

El fenómeno dejó además una víctima fatal. Se trata de una mujer de 70 años que sufrió una descompensación en medio de la tormenta.

Según relató Gabbi, el hecho ocurrió alrededor de las 5:30 de la madrugada, en plena oscuridad y con condiciones climáticas extremas. “Estaba muy asustada, con dolor en el pecho, y cuando llegó al Samco tuvimos que lamentar su fallecimiento”, señaló.

A pesar de la magnitud del evento, no se registraron otras personas heridas, un dato que el funcionario atribuyó al horario en que se produjo el fenómeno. “Fue de madrugada, cuando todos estaban en sus casas. Si hubiera sido en horario escolar, podría haber sido un desastre mucho mayor”, advirtió.

Servicios normalizados

Uno de los aspectos destacados por las autoridades fue la rápida recuperación de los servicios básicos. Gabbi valoró especialmente el trabajo de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que logró restablecer el suministro eléctrico el mismo sábado por la noche.

La tormenta derribó la estructura de un acopio de granos y generó destrozos en la localidad. Credito: Fernando NicolaParte de los daños provocados por el temporal en Bombal. Foto: Fernando Nicola.

“A pesar de todo el desastre, con cuadrillas de Bombal, Firmat y Rosario, tuvimos energía nuevamente en pocas horas”, indicó. Esto permitió reactivar servicios esenciales como agua potable y cloacas.

Además, equipos de Protección Civil de la provincia y personal comunal trabajaron desde las primeras horas en la asistencia a los vecinos. Se distribuyeron chapas, colchones y kits de alimentos para las familias afectadas.

Solidaridad vecinal y reconstrucción

El jefe comunal hizo hincapié en el rol de la comunidad durante la emergencia. “Bombal es un pueblo muy solidario. Vos veías a vecinos subidos a los techos, con herramientas, ayudando a reconstruir viviendas”, destacó.

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En total, la comuna recibió unas 200 chapas y 50 colchones para atender las urgencias habitacionales, mientras avanzan las tareas de limpieza y recuperación de espacios públicos.

Pedido de asistencia para el sector productivo

De cara a la reconstrucción, Gabbi solicitó el acompañamiento de los gobiernos provincial y nacional, especialmente para asistir a las empresas afectadas.

“Necesitamos líneas de crédito blandas para que las fábricas puedan volver a producir. Hay empresas que hoy no están trabajando y tienen familias detrás”, remarcó.

Un fenómeno difícil de prever

Finalmente, el mandatario explicó que, si bien existían alertas meteorológicas, la magnitud del fenómeno fue inesperada. “Uno puede estar preparado para lluvias intensas, pero un tornado de esta magnitud es muy difícil de prever. Creo que ninguna localidad está preparada para algo así”, concluyó.

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