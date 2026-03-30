Sur de Santa Fe

Las consecuencias del temporal en Bombal y las tareas desde el área de Protección Civil

Pedro Obuljen, encargado de Protección Civil para el sur de la provincia de Santa Fe, habló con CyD Litoral respecto a lo ocurrido el pasado sábado en horas de la madrugada. Desde el gobierno provincial continúan trabajando en la región afectada.