Las consecuencias del temporal en Bombal y las tareas desde el área de Protección Civil

El pasado fin de semana se produjo un devastador temporal en Bombal, departamento Constitución, en el sur de la provincia de Santa Fe, el cual provocó importantes destrozos en la región y dejó una mujer fallecida.
Pedro Obuljen, encargado de Protección Civil para el sur de la provincia de Santa Fe, habló con CyD Litoral respecto a lo ocurrido el pasado sábado en horas de la madrugada. Desde el gobierno provincial continúan trabajando en la región afectada.
El pasado fin de semana se produjo un devastador temporal en Bombal, departamento Constitución, en el sur de la provincia de Santa Fe, el cual provocó importantes destrozos en la región y dejó una mujer fallecida.
Respecto a los daños generados por lo que fue calificado como tornado, habló con CyD Litoral Pedro Obuljen, encargado de Protección Civil para el sur de la provincia de Santa Fe. También se brindó detalles de las tareas realizadas oficialmente.
Pedro Obuljen valoró en primera instancia la rapidez de operación: “Estuvimos desde el primer momento. Ya a las 7:30 de la mañana me había comisionado Al lugar el secretario Marcos Escajadillo (actual director de Protección Civil provincial)”.
“Cuando llegué al lugar la verdad que me encontré con una situación muy desoladora y devastadora”, relató Obuljen y agregó: “Nos pusimos a disposición, empezamos a coordinar todo lo que son los servicios de emergencia y se llegó a la a las personas más necesitadas”.
El funcionario provincial comentó además la situación escolar que afectó a la comunidad de Bombal luego del episodio climático que provocó ese mismo sábado la suspensión de todo tipo de actividades en instituciones educativas.
Obuljen comentó que parte de la suspensión se basó en una “problemática de seguridad con respecto a tejas sueltas que implicaban riesgo para los chicos que podían estar en el patio”.
“Esta mañana (lunes) se estuvo trabajando en el tema y esta tarde van a volver los chicos a la escuela con algunas restricciones dentro del espacio educativo”, explicó el encargado de Protección Civil sureño.
Obuljen destacó que principalmente los daños afectaron a empresas privadas donde aún “tienen que pedir presupuesto y con respecto a las ayudas”.
“Ya están empezando a evaluar los daños”, indicó el funcionario y sumó un dato de relevancia al tratarse de “plena cosecha gruesa” que para a una “cooperativa cerealera que acumula cereal el daño edilicio fue bastante importante”.
Respecto al suministro eléctrico en el sector urbano, ya se encuentra restablecido de forma completa en coordinación con personal de la Empresa Provincial de Energía (EPE). “Se coordinó en el primer momento con la EPE, donde se comisionaron brigadas de emergencia de Rosario y de Firmat y estuvieron trabajando todo el día sábado”, detalló Obuljen.
“Todavía hay alguna parte rural que tiene postes de alta tensión caídos y eso lleva un poquito más de tiempo en volver a recuperar la energía”, aclaró el encargado regional.