Confirman la muerte de una vecina y la llegada de asistencia tras el devastador tornado en Bombal
Luego del temporal que afectó a la localidad y parte del sur santafesino este sábado por la madrugada, el intendente destacó la solidaridad de los vecinos, confirmó el fallecimiento de una pobladora y detalló la llegada de asistencia provincial para iniciar la reconstrucción.
Los fuertes vientos destruyeron árboles en toda la localidad. Foto: Fernando Nicola.
El tornado que golpeó a la región sur de Santa Fe, con características severas en algunas localidades, alrededor de las 5:00 de la mañana dejó a Bombal en una situación crítica, con viviendas devastadas, fábricas con voladuras de techos y daños severos en el entramado productivo. Carlos Gabbi, tras recorrer el pueblo al amanecer, había descripto a El Litoral un panorama de destrucción que incluyó destrozos en el Galpón Centenario y la interrupción total del suministro de energía eléctrica.
El día después
En un comunicado oficial difundido este domingo, a 24 horas de la tormenta, el mandatario comunal lamentó profundamente el fallecimiento de una vecina a causa del temporal, expresando su acompañamiento a los familiares en este doloroso momento.
La tormenta derribó la estructura de un acopio de granos y generó destrozos en la localidad. Credito: Fernando Nicola
"Hoy Bombal duele, pero también emociona", manifestó Gabbi, subrayando que la grandeza del pueblo se manifiesta en la unión y la solidaridad ante la tragedia.
Para hacer frente a los daños materiales, se confirmó la llegada de 200 chapas y asistencia con alimentos gestionada a través de la Secretaría de Políticas Sociales y la Dirección Provincial de Protección Civil. Gabbi extendió un agradecimiento especial al senador Germán Giacomino y destacó la labor de quienes estuvieron en la "primera línea" bajo la lluvia y el viento: empleados comunales, bomberos voluntarios, policía, la EPE y personal de salud.
La tormenta derribó la estructura de un acopio de granos y generó destrozos en la localidad. Credito: Fernando Nicola
Debido a la presencia de cables sueltos y árboles caídos, la Comuna mantiene el pedido urgente a la población de permanecer en sus hogares para evitar riesgos mayores. Mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en la remoción de escombros y asistencia, el intendente cerró su mensaje con una nota de esperanza: "De esta salimos juntos... no hay tormenta capaz de quebrar el alma de un pueblo que no se rinde".