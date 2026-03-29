Sur de Santa Fe

Confirman la muerte de una vecina y la llegada de asistencia tras el devastador tornado en Bombal

Luego del temporal que afectó a la localidad y parte del sur santafesino este sábado por la madrugada, el intendente destacó la solidaridad de los vecinos, confirmó el fallecimiento de una pobladora y detalló la llegada de asistencia provincial para iniciar la reconstrucción.