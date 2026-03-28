Carlos Gabbi, tras el tornado en Bombal: "Nos encontramos con un pueblo devastado"

El fenómeno climático ocurrió esta madrugada y dejó un saldo de camiones volcados, techos volados. Las autoridades locales describen la situación como un "pueblo devastado" y piden a los vecinos no salir de sus hogares. No se reportan evacuados.
El mandatario local describió un escenario crítico tras el tornado de esta madrugada. Hay voladura de techos, industrias afectadas y camiones volcados en la Ruta 90. No se reportan evacuados en la localidad del departamento Constitución.
El fenómeno climático ocurrió esta madrugada y dejó un saldo de camiones volcados, techos volados. Las autoridades locales describen la situación como un "pueblo devastado" y piden a los vecinos no salir de sus hogares. No se reportan evacuados.
Alrededor de las 5:00 o 5:30 de la mañana de este sábado, un tornado azotó la región , afectando severamente a la localidad de Bombal (departamento Constitución) y los alrededores de la Ruta 90.
El intendente de Bombal, Carlos Gabbi, manifestó que se encontró con un pueblo devastado tras realizar una recorrida al amanecer, observando al menos cinco o seis viviendas con voladuras de techos, daños en cooperativas y destrozos en el Galpón Centenario.
En la zona urbana de Bombal, el impacto alcanzó a las pequeñas industrias locales. Varias fábricas sufrieron la voladura de sus techos, lo que generó importantes destrozos en su interior.
La localidad se encuentra actualmente sin suministro de energía eléctrica, mientras equipos de la EPE, la Policía, Bomberos y personal del Corralón trabajan en la limpieza y asistencia.
A pesar de la situación, Gabbi relató que no se reportan evacuados, si no que las familias afectadas se autoevacuaron a otras viviendas.
Debido a la peligrosidad de la situación, la Comuna de Bombal emitió un comunicado urgente solicitando a la población permanecer en sus hogares.
La presencia de árboles caídos y cables sueltos en la vía pública representa un riesgo importante para la seguridad de los vecinos.
La situación es igualmente crítica en la Ruta 90, en el tramo entre Alcorta y Carreras. El paso del tornado provocó el vuelco de dos camiones que circulaban por la cinta asfáltica.
Además, se registraron voladuras de techos en galpones, viviendas y silos ubicados en ese trayecto rural. Actualmente, personal de Bomberos Voluntarios de Alcorta trabaja en la evacuación de familias de la zona rural que resultaron damnificadas por el temporal.
Si bien inicialmente se reportó tránsito asistido, las tareas de emergencia y la remoción de escombros mantienen la circulación restringida.
Vale recordar que hasta este mediodía regía para el sur de Santa Fe un alerta amarillo por tormentas que finalmente se comportó con mayor severidad en esa zona del departamento Constitución.