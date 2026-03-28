Declaraciones del Jefe Comunal

Carlos Gabbi, tras el tornado en Bombal: "Nos encontramos con un pueblo devastado"

El mandatario local describió un escenario crítico tras el tornado de esta madrugada. Hay voladura de techos, industrias afectadas y camiones volcados en la Ruta 90. No se reportan evacuados en la localidad del departamento Constitución.