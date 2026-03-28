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Bombal: un temporal destruyó una planta de acopio y generó enormes daños en la zona urbana

La fuerza del viento provocó la caída de árboles, tendido eléctrico y daños estructurales en el sector agroindustrial. Las autoridades locales solicitaron extremar los cuidados mientras los equipos de emergencia trabajan en la vía pública.

Temporal destruyó una planta de acopio en Bombal. Credito: Fernando NicolaTemporal destruyó una planta de acopio en Bombal. Credito: Fernando Nicola
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El fenómeno meteorológico que azotó al sur provincial en las últimas horas dejó un saldo de importantes daños materiales y riesgos operativos en diversas localidades.

Temporal destruyó una planta de acopio en Bombal.Temporal destruyó una planta de acopio en Bombal.

Bombal fue uno de los puntos más afectados, donde las ráfagas de viento provocaron destrozos de magnitud en la infraestructura productiva y el casco urbano.

En la localidad del departamento Constitución, las imágenes más impactantes se registraron en una planta de acopio, donde la fuerza del viento derribó por completo parte de las norias, estructuras fundamentales para el movimiento de cereales.

Fuerte tormenta en Bombal dejó serios destrozos

Fuerte tormenta en Bombal dejó serios destrozos

Además, los vecinos reportaron la caída de numerosos árboles y tendido eléctrico, lo que dejó cables de alta tensión sobre la calzada.

Pedido a la comunidad

Ante la peligrosidad de la situación, la comuna de Bombal emitió un comunicado urgente solicitando a la población permanecer en sus hogares y evitar la circulación innecesaria.

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"La presencia de árboles y cables cortados en la vía pública representa un riesgo importante para la seguridad", advirtieron las autoridades, quienes confirmaron que los equipos de emergencia ya se encuentran operativos para normalizar los servicios y despejar las calles.

La tormenta derribó la estructura de un acopio de granos y generó destrozos en la localidad. Credito: Fernando NicolaLa tormenta derribó la estructura de un acopio de granos y generó destrozos en la localidad. Credito: Fernando Nicola

Además el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitió un alerta amarillo en la zona.

"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual", anticipó el SMN.

La tormenta derribó la estructura de un acopio de granos y generó destrozos en la localidad. Credito: Fernando NicolaLa tormenta derribó la estructura de un acopio de granos y generó destrozos en la localidad. Credito: Fernando Nicola

Las malas condiciones climáticas se extenderán hasta el lunes, con la posibilidad de nuevas tormentas.

Siniestro vial en la Ruta 33

La inestabilidad climática también afectó la seguridad vial en la región.

La tormenta derribó la estructura de un acopio de granos y generó destrozos en la localidad. Credito: Fernando NicolaLa tormenta derribó la estructura de un acopio de granos y generó destrozos en la localidad. Credito: Fernando Nicola

Bajo una lluvia intensa que reducía drásticamente la visibilidad, se registró un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional N° 33, a la altura del ejido urbano de Chabás.

A pesar de la magnitud del impacto, no se reportaron heridos. El hecho generó demoras en una traza que por estas horas presenta un tránsito pesado incesante, debido al traslado de la cosecha de maíz hacia las terminales portuarias del Gran Rosario.

La tormenta derribó la estructura de un acopio de granos y generó destrozos en la localidad. Credito: Fernando NicolaLa tormenta derribó la estructura de un acopio de granos y generó destrozos en la localidad. Credito: Fernando Nicola

Las autoridades viales reiteraron el pedido de extremar las precauciones, dada la combinación de calzada resbaladiza y la alta densidad de camiones en la zona.

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