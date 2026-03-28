Departamento Constitución

Bombal: un temporal destruyó una planta de acopio y generó enormes daños en la zona urbana

La fuerza del viento provocó la caída de árboles, tendido eléctrico y daños estructurales en el sector agroindustrial. Las autoridades locales solicitaron extremar los cuidados mientras los equipos de emergencia trabajan en la vía pública.