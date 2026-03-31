Una obra estratégica para Rafaela y la región

Litoralgas avanza en la puesta en funcionamiento del Gasoducto Regional Centro II

Esta obra permitirá la conexión de más de 28 mil hogares e industrias en el centro de la Provincia de Santa Fe. Autoridades de la empresa firmaron hoy el acuerdo con ENARSA para su concreción. La habilitación está prevista para 2027.