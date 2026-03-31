Litoralgas firmó con la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA) un acuerdo que permitirá instrumentar la transferencia del proyecto del Gasoducto Regional Centro II (GRCII) para su concreción y posterior operación.
Litoralgas avanza en la puesta en funcionamiento del Gasoducto Regional Centro II
Esta obra permitirá la conexión de más de 28 mil hogares e industrias en el centro de la Provincia de Santa Fe. Autoridades de la empresa firmaron hoy el acuerdo con ENARSA para su concreción. La habilitación está prevista para 2027.
La firma del entendimiento tuvo lugar en las oficinas de ENARSA en la ciudad de Buenos Aires e incluyó también a la UTE TGS-SACDE que será contratada para ejecutar la obra hasta su finalización.
Este gasoducto, de más de 140 km, tiene por objetivo ampliar el sistema de distribución de gas natural de Litoralgas en la zona de Rafaela y Sunchales.
Con estas obras el sistema podrá abastecer a más de 28 mil nuevos hogares, además de acompañar el crecimiento de industrias, pymes, comercios y estaciones de GNC en la zona.
El CEO de Litoralgas, Dante Dell’Elce, señaló que “es un paso clave para llegar con nuestra red a miles de nuevos clientes residenciales y también para acompañar el desarrollo productivo de una de las zonas más dinámicas de la Provincia de Santa Fe”.
Datos destacados del proyecto
- 140 km de gasoducto de alta presión de acero de 12 pulgadas
- Principales localidades de la traza: Recreo, Esperanza, Rafaela y Sunchales
- 12 estaciones reguladoras de presión
- Habilitación estimada: fin de 2027
Plan de Desarrollo de Infraestructura de Litoralgas 2025-2029
Este gasoducto es parte del Plan de Obras de Infraestructura Gasífera 2025-2029 de la empresa, que implicará una inversión total de 126.000 millones de pesos y beneficiará a 52 mil clientes en 28 localidades de toda la provincia.