Calvo mantuvo un encuentro con instituciones intermedias de María Juana

El Senador Provincial Alcides Calvo mantuvo una reunión con representantes de instituciones intermedias de la localidad de Maria Juana, acompañados por su Presidenta Comunal, Sandra Gaido, este encuentro que tuvo como fin, dialogar sobre la realidad de las mismas, el trabajo que realizan a diario y proyectos impulsados, remarcando la importancia del trabajo articulado, acompañando y gestionando respuestas concretas para el crecimiento de la localidad.
En el lugar, Calvo hizo entrega de acompañamientos a las instituciones presentes, como es el caso de la Comuna de Maria Juana para encuentro de danzas folkloricas “Raices de mi Tierra”, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Maria Juana para la tradicional entrega de golosinas por el festejo del día del niño, la Asociación de Bochas del Oeste Santafesino para la participación en el Campeonato Provincial damas +50 años.
Además, entregó a la Escuela Taller N° 3090 de Maria Juana una computadora y a la Escuela Santa Maria de los Ángeles de la misma localidad, una notebook, en carácter de donación y solicitadas por escrito por cada institución educativa de la localidad.
Calvo expresó: “Creo que es esencial, estar presentes y escuchar a quienes a diario trabajan por su comunidad, sabemos que detrás de cada institución hay personas que, con esfuerzo y compromiso, impulsan acciones con esfuerzo y vocación, nuestro objetivo es seguir construyendo, acompañando iniciativas y trabajando en conjunto para fortalecer a cada institución y a cada localidad del Departamento Castellanos”.
