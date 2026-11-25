El Gobierno de Santa Fe entregó este martes 13 ambulancias destinadas a fortalecer la atención de emergencias y los traslados sanitarios en el departamento Rosario. Las unidades serán distribuidas entre Acebal, Álvarez, Funes, Granadero Baigorria y Rosario, y pasarán a integrar la flota del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107.
Entregan 13 ambulancias para reforzar las emergencias en el departamento Rosario
Los móviles se distribuirán entre Acebal, Álvarez, Funes, Granadero Baigorria y Rosario, y se incorporarán al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107. Forman parte de una compra provincial de 103 unidades, que demandó una inversión de $12.500 millones. En dos años, la Provincia sumó 277 vehículos sanitarios.
Los vehículos forman parte de la adquisición provincial de 103 ambulancias, destinada a mejorar la cobertura sanitaria en todo el territorio santafesino. La compra representó una inversión de $12.500 millones e incluye unidades de diferentes niveles de complejidad, equipamiento específico para cuidados neonatales y vehículos con tracción 4x4, preparados para facilitar el acceso a zonas rurales.
La entrega en Rosario se suma a la renovación de la flota sanitaria que lleva adelante la Provincia. En los últimos dos años, Santa Fe incorporó 277 móviles destinados a emergencias y traslados, con una inversión global superior a los $27.000 millones.
Renovación de la flota y mejora en la atención
La ministra de Salud, Silvia Ciancio, encabezó el acto de entrega y destacó el fortalecimiento de la red provincial de emergencias y traslados. En ese marco, recordó que en diciembre de 2023, de los 458 vehículos registrados, ocho de cada diez presentaban fallas críticas o moderadas y 206 se encontraban fuera de servicio.
Según detalló, con la incorporación de las nuevas unidades la Provincia alcanzó los 452 móviles operativos y logró que el 100 % de la flota tenga menos de diez años de antigüedad.
Ciancio también valoró el equipamiento de las ambulancias y su impacto en las condiciones de trabajo de los equipos sanitarios. “Los que saben están agradecidos porque ven no solo la unidad, sino también el equipamiento como un salto de calidad. Es una herramienta de trabajo que permite que puedan hacer su labor tan digna de la mejor manera posible, tranquilos y sin sobresaltos”, expresó.
La ministra señaló que en 2023 se registraron 252.000 movimientos asistenciales, mientras que en los primeros diez meses de 2026 la cifra alcanzó los 477.000. En ese contexto, afirmó que la renovación de los vehículos permitió ampliar la capacidad de respuesta del sistema.
Además, mencionó las reparaciones realizadas en diez postas sanitarias y centrales territoriales, las capacitaciones y las mejoras laborales destinadas a los trabajadores del sector.
Más recursos para una demanda creciente
Durante el acto, Ciancio destacó la importancia de contar con vehículos adecuados para responder a las necesidades de la población y acompañar el crecimiento de la demanda de atención en el sistema público.
La entrega de las 13 ambulancias se enmarca en una política de renovación de la flota sanitaria que busca mejorar la disponibilidad de móviles, las condiciones de traslado y la cobertura territorial del sistema de emergencias.
Dos semanas antes, el gobernador Maximiliano Pullaro había encabezado la presentación de las 103 unidades adquiridas por la Provincia. En aquella oportunidad, sostuvo que el aumento de la demanda de atención exige una mayor presencia del Estado en el sistema de salud pública.
“Tenemos que estar cerca de los más vulnerables y de quienes necesitan de nuestro sistema de salud pública. Y para eso hay que invertir”, había señalado.
Coordinación para fortalecer la red de emergencias
Por su parte, el senador provincial por el departamento Rosario, Ciro Seisas, destacó el diálogo y la coordinación entre los distintos niveles de gestión para mejorar el funcionamiento del sistema sanitario.
“Detrás de las decisiones está siempre la voluntad de dialogar, comprender y mensurar las implicancias del sistema de salud que tienen la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe”, afirmó. También remarcó: “Los recursos en salud, esta Provincia no los discute”.
En tanto, el secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes, Jorge Stettler, valoró el trabajo que la Provincia desarrolla en Rosario y la región, y sostuvo que la llegada de los vehículos contribuirá a fortalecer el sistema de emergencias.
El funcionario también destacó que, por primera vez, Santa Fe cuenta con una flota completamente nueva, en el marco de un proceso de renovación que busca mejorar la capacidad operativa y las condiciones de atención en todo el territorio provincial.