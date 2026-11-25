Salud

Entregan 13 ambulancias para reforzar las emergencias en el departamento Rosario

Los móviles se distribuirán entre Acebal, Álvarez, Funes, Granadero Baigorria y Rosario, y se incorporarán al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107. Forman parte de una compra provincial de 103 unidades, que demandó una inversión de $12.500 millones. En dos años, la Provincia sumó 277 vehículos sanitarios.