Refuerzan controles

Controles de peso en rutas santafesinas: detectaron camiones con excesos de hasta 25 toneladas

Durante enero, el Gobierno de Santa Fe intensificó los controles de peso al transporte de cargas en los principales corredores viales de la provincia. En operativos conjuntos entre la Dirección Provincial de Vialidad y la Agencia Provincial de Seguridad Vial se detectaron camiones con excesos de hasta 25.000 kilos, infracción que puede derivar en multas de hasta 18 millones de pesos, con el objetivo de preservar la infraestructura vial y mejorar la seguridad en las rutas.