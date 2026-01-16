Controles de peso en rutas santafesinas: detectaron camiones con excesos de hasta 25 toneladas
Durante enero, el Gobierno de Santa Fe intensificó los controles de peso al transporte de cargas en los principales corredores viales de la provincia. En operativos conjuntos entre la Dirección Provincial de Vialidad y la Agencia Provincial de Seguridad Vial se detectaron camiones con excesos de hasta 25.000 kilos, infracción que puede derivar en multas de hasta 18 millones de pesos, con el objetivo de preservar la infraestructura vial y mejorar la seguridad en las rutas.
En lo que va del mes de enero, el Gobierno de Santa Fe, en un trabajo coordinado entre la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), realizó operativos de control de peso de los camiones que circulan por los principales corredores viales del territorio santafesino.
Fue con el objetivo es evitar el deterioro de las rutas provocado por el exceso de carga, y detectó excesos de hasta 25.000 kilos, infracción que puede ser sancionada con una multa de hasta 18 millones de pesos.
Operativos
Los operativos diseñados por la APSV se desplegaron en las rutas con mayor circulación de transporte de cargas, con personal fiscalizador facultado para detener a los vehículos, controlar documentación, realizar test de alcoholemia y pesar la carga para determinar si está dentro de los parámetros permitidos o si presenta exceso.
En tal caso, la sanción puede ser una multa de hasta 20.000 unidades fijas (UF) o la remisión del vehículo, según la gravedad de la falta.
Según los datos relevados desde el inicio de los controles, el pasado 5 de enero, a la fecha, en 19 operativos, se pesaron 195 camiones y se realizaron 382 controles de documentación.
En esos controles se labraron 10 actas de infracción por exceso de peso, destacándose dos camiones en Franck que superaban las cargas reglamentarias en 26.000 y 25.000 kilos, y un camión de transporte de maquinaria vial excedido en 20.000 kilos. En otro caso, en Pueblo Esther, un camionero circulaba con un exceso de 2.500 kilos sobre el permitido, y la multa a abonar es de 10 millones de pesos.
Al respecto, el secretario de la APSV, Carlos Torres, explicó que conducir con exceso de peso no solo implica desgaste en las rutas sino que modifica el comportamiento dinámico del vehículo.
"Cuando hay más carga de la debida, el camión reacciona de manera más lenta a la aceleración y a la frenada, afectando la seguridad vial del conductor como la de todos los usuarios de esa vía. Por eso son de suma importancia estos controles”.
Controles y límites
En la provincia se controla el peso por eje y el Peso Bruto Total (PBT). Si un solo eje está excedido representa infracción, aunque el PBT esté dentro del límite.
as tolerancias admitidas son: Eje simple (rueda simple) 800 kg, Eje simple (rueda doble) 1.500 kg, Tándem doble 2.000 kg, Tándem triple 2.500 kg, Peso Bruto Total 500 kg
Además, Santa Fe admite una tolerancia adicional, sólo si se cumplen todas estas condiciones: La carga se hizo en origen sin balanza.
No se supera ninguna tolerancia por eje; El exceso es hasta 500 kg adicionales.
La circulación es: hasta 30 km por camino natural, o hasta 10 km por pavimento. En ese caso: se permite regularizar la carga en el control y no se labra la infracción. Si algún eje está excedido no se aplica esta tolerancia.