Reconquista

El Concurso del Surubí 2026 toma forma con una planificación anticipada y participativa

La Municipalidad de Reconquista, junto a la Comisión Organizadora del Concurso y la Asociación Civil Paraná Vivo, continúa avanzando en la planificación del Concurso del Surubí 2026 mediante un proceso participativo que involucra activamente a las peñas de pesca. En un encuentro encabezado por el intendente Vallejos, se definieron roles, áreas de trabajo y criterios organizativos clave para fortalecer la gestión del evento más convocante de la ciudad.