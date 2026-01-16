El Concurso del Surubí 2026 toma forma con una planificación anticipada y participativa
La Municipalidad de Reconquista, junto a la Comisión Organizadora del Concurso y la Asociación Civil Paraná Vivo, continúa avanzando en la planificación del Concurso del Surubí 2026 mediante un proceso participativo que involucra activamente a las peñas de pesca. En un encuentro encabezado por el intendente Vallejos, se definieron roles, áreas de trabajo y criterios organizativos clave para fortalecer la gestión del evento más convocante de la ciudad.
Juan José Gauna presidente de la Comisión Organizadora dio detalles del cronograma de actividades de la gran fiesta de los pescadores.
La reunión se desarrolló bajo la modalidad de taller de planificación participativa, estuvo encabezada por el intendente Vallejos y contó con la participación de representantes de las peñas. El objetivo fue avanzar en aspectos centrales de la organización, especialmente en la definición de roles entre organizadores y colaboradores.
Acuerdo
Reconquista consolida la organización del Concurso del Surubí con participación de las peñas
En este sentido, se acordó que quienes integren el equipo organizador no podrán participar de la pesca, mientras que los colaboradores sí podrán hacerlo, además de trabajar a lo largo de todo el año en las distintas tareas del concurso.
Este punto representó un avance significativo, ya que permitió ampliar la participación de quienes deseaban colaborar sin resignar su condición de pescadores.
Áreas de trabajo
Asimismo, se definió una estructura de áreas de trabajo que estarán a cargo de las distintas responsabilidades operativas del evento, fortaleciendo la planificación, la organización interna y el trabajo articulado entre el Municipio y las peñas.
De esta manera, Reconquista continúa avanzando en la organización del Concurso del Surubí 2026, reafirmando la importancia del trabajo conjunto, la pesca deportiva responsable, la conservación del ambiente y el crecimiento turístico de la ciudad y la región.