Villa Gobernador Gálvez será sede del Pre-Baradero con más de 40 artistas en escena

Villa Gobernador Gálvez volverá a convertirse en un punto de referencia para la música y la danza popular argentina con la realización del Festival Pre-Baradero, que tendrá lugar este domingo 18 de enero en la Plaza San Martín, ubicada en la intersección de Mitre y Oppici.
La propuesta, organizada por la Municipalidad local junto a la producción del certamen, comenzará a las 18 horas y contará con entrada libre y gratuita.
El encuentro reunirá a más de 40 participantes entre solistas, bandas y grupos de danza, que competirán en distintas categorías de los géneros folklore y tango.
Los artistas buscarán acceder a la posibilidad de presentarse en la próxima edición del Festival Nacional de Música Popular Argentina de Baradero, uno de los escenarios más prestigiosos del país junto al Festival de Cosquín.
Un certamen con proyección nacional
El Pre-Baradero forma parte del circuito de certámenes clasificatorios que se desarrollan en diferentes puntos del país y que permiten visibilizar nuevos talentos y fortalecer la cultura popular.
En ese marco, Villa Gobernador Gálvez se consolida como una plaza importante para este tipo de propuestas, acercando eventos de relevancia nacional a la comunidad local.
“Estamos camino a las 51 ediciones del Festival Nacional de Música Popular Argentina y desde Villa Gobernador Gálvez se va a poder presenciar esta etapa clasificatoria, donde participarán más de 40 artistas de folklore y tango de la ciudad y la región”, expresó el secretario de Desarrollo Humano, Maximiliano Bontempi, al invitar a vecinos y vecinas a participar del evento.
Antecedentes y expectativa para una nueva edición
El funcionario recordó además la experiencia positiva del año pasado, cuando el Pre-Baradero se desarrolló por primera vez en la ciudad. “Ya pudimos disfrutar de este certamen en nuestra ciudad y esperamos volver a tener los mismos resultados, con cientos de familias que se acercaron a la plaza para compartir música, danzas, ferias y un grato momento”, señaló.
Desde la organización destacaron que, además del aspecto competitivo, el festival busca generar un espacio de encuentro comunitario, promoviendo el acceso a la cultura, el disfrute del espacio público y el acompañamiento a los artistas locales y regionales.
De esta manera, Villa Gobernador Gálvez se prepara para vivir una jornada a puro folklore y tango, en una propuesta que combina tradición, proyección artística y participación popular.