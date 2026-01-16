La Plaza San Martín se viste de folklore y tango

Villa Gobernador Gálvez será sede del Pre-Baradero con más de 40 artistas en escena

Este domingo 18 de enero, la Plaza San Martín de Villa Gobernador Gálvez será escenario del Festival Pre-Baradero, una instancia clasificatoria que reunirá a más de 40 artistas de folklore y tango de la ciudad y la región. El evento comenzará a las 18, con entrada libre y gratuita, y permitirá seleccionar a quienes accederán a la 51ª edición del Festival Nacional de Baradero.