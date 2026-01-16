Formación artística y cultural: el CCEM inicia el proceso de inscripción para el ciclo 2026

En la primera semana de febrero, el Centro Cultural y Educativo Municipal (CCEM) abrirá oficialmente el período de inscripción correspondiente al ciclo lectivo 2026, con una nutrida oferta formativa que abarca talleres libres, cursos de capacitación, trayectos musicales para niños y adolescentes y el Curso de Iniciación Musical para Adultos (CIMA).
La propuesta educativa del CCEM apunta a fortalecer el acceso a la formación artística y cultural, ofreciendo alternativas tanto para quienes se inician como para aquellos que buscan profundizar conocimientos en distintas disciplinas.
Etapas y requisitos para la inscripción
El proceso de inscripción se realizará en distintas instancias. En una primera etapa, del miércoles 4 al viernes 6 de febrero, se entregarán turnos y formularios a los interesados con domicilio en San Lorenzo. El trámite se llevará a cabo de 14 a 19 h, por orden de llegada, en la Mesa de Entradas del Centro Cultural, ubicado en Entre Ríos 510, y será obligatorio presentar DNI sin excepción.
Posteriormente, la inscripción con turno para vecinos de la ciudad se desarrollará del 11 al 20 de febrero, de acuerdo con el día asignado, presentando el DNI y la planilla debidamente completa. En este caso, se estableció un límite de hasta tres actividades por persona.
Para quienes residan en San Lorenzo pero no cuenten con turno, así como para interesados de otras localidades, la inscripción se habilitará a partir del 23 de febrero, de 14 a 19.30 h, también por orden de llegada y sujeta a la disponibilidad de cupos.
Profesorados y carreras artísticas
Además de los talleres y cursos, el Centro Cultural y Educativo Municipal ofrece propuestas de formación superior, entre las que se destacan el Profesorado de Música, el Profesorado de Artes Visuales y la Tecnicatura en Artes Visuales.
Para estas carreras, los informes y las inscripciones se realizarán en la Oficina de Alumnado a partir del 9 de febrero, en el horario de 14 a 18.30 h. Asimismo, los interesados podrán realizar consultas vía correo electrónico a [email protected]
Desde el Municipio destacaron que el CCEM continúa consolidándose como un espacio clave para el desarrollo cultural y educativo de la ciudad, promoviendo la formación artística como herramienta de inclusión y crecimiento comunitario.