San Lorenzo

Formación artística y cultural: el CCEM inicia el proceso de inscripción para el ciclo 2026

El Centro Cultural y Educativo Municipal de San Lorenzo comenzará en febrero el proceso de inscripción para el ciclo lectivo 2026, con una variada propuesta de talleres, cursos y carreras artísticas destinadas a niños, jóvenes y adultos. El trámite se desarrollará en distintas etapas, con prioridad para vecinos de la ciudad.