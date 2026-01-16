Borla recorrió las obras del SUM Comunal de San Bernardo y destacó la inversión provincial
El senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, recorrió junto al presidente comunal Elio Grosso las obras que se ejecutan en el Salón de Usos Múltiples de San Bernardo, financiadas con fondos provinciales. Los trabajos buscan mejorar y ampliar un espacio clave para la vida social e institucional de la localidad.
Borla, fue recibido por el Presidente Comunal de esa localidad, Elio Grosso
El senador provincial Rodrigo Borla visitó la localidad de San Bernardo, donde fue recibido por el presidente comunal Elio Grosso. La población se ubica en el sector sur del departamento San Justo, con acceso por camino rural desde la ruta nacional 11 hacia el este, algunos kilómetros antes del ingreso a la ciudad cabecera.
Durante la recorrida, las autoridades observaron el avance de las obras que se están llevando adelante en el Salón de Usos Múltiples (SUM) Comunal, un espacio central para el desarrollo de actividades sociales, culturales e institucionales de la comunidad.
Los trabajos se realizan con fondos gestionados ante el gobierno provincial, en el marco de una política de fortalecimiento de la infraestructura local.
Un espacio clave para la vida comunitaria
Si bien San Bernardo cuenta con una población urbana reducida, se trata de una localidad con una amplia jurisdicción territorial y una fuerte impronta productiva, principalmente vinculada a la actividad agroganadera.
En ese contexto, el SUM cumple un rol fundamental como punto de encuentro para vecinos, productores y autoridades.
“Es un lugar al cual los vecinos y demás pobladores de esta zona, además de las autoridades comunales, le dan mucha funcionalidad. Por eso consideramos importante brindarle el mantenimiento y la ampliación necesaria, acorde al uso y a las actividades que aquí se llevan a cabo”, expresó el senador Borla al referirse a la importancia de las obras en ejecución.
Apoyo a instituciones del distrito
En el marco de su visita, el legislador por el departamento San Justo también resaltó el acompañamiento permanente a las instituciones de la localidad y del distrito.
En ese sentido, mencionó el reciente aporte recibido por el Club Argentino de San Bernardo, que hace menos de un mes obtuvo, a partir de gestiones realizadas ante el gobierno provincial, un financiamiento superior a los 22 millones de pesos.
Dicho aporte estuvo destinado a la mejora de las instalaciones y al fortalecimiento de la estructura deportiva de la entidad, en línea con el objetivo de promover el desarrollo social y comunitario en las localidades del interior del departamento.
La recorrida permitió, además, reafirmar el trabajo conjunto entre la comuna local y el gobierno provincial para continuar impulsando obras y proyectos que mejoren la calidad de vida de los habitantes de San Bernardo y su zona de influencia.