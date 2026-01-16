Departamento San Justo

Borla recorrió las obras del SUM Comunal de San Bernardo y destacó la inversión provincial

El senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, recorrió junto al presidente comunal Elio Grosso las obras que se ejecutan en el Salón de Usos Múltiples de San Bernardo, financiadas con fondos provinciales. Los trabajos buscan mejorar y ampliar un espacio clave para la vida social e institucional de la localidad.