El desarrollo del área industrial de San Jerónimo del Sauce atraviesa una nueva etapa, con obras de infraestructura próximas a finalizar y la intención de avanzar en su puesta en funcionamiento. El presidente comunal, Daniel Ríos, señaló a El Litoral que actualmente restan algunos trabajos de terminación para poder realizar la inauguración formal del predio.
El área industrial y tecnológica de San Jerónimo del Sauce entra en la etapa final de obras
La comuna se encuentra en la etapa final de los trabajos de infraestructura y acondicionamiento del predio productivo. El proyecto contempla una primera etapa de 28 lotes y busca generar nuevas oportunidades para la radicación de emprendimientos e inversiones.
“El parque ya está prácticamente listo. Solamente resta terminar de pintar, hacer algunos retoques finales y después en conjunto con Provincia ponernos de acuerdo y fijar una fecha de inauguración”, explicó.
En esta instancia, las tareas están concentradas en el acondicionamiento del ingreso, el pórtico y la glorieta, además de mejoras en los sectores de circulación interna. Una vez concluidos esos trabajos, la comuna buscará coordinar con las autoridades provinciales la presentación formal del espacio.
Una inversión para mejorar la infraestructura del predio
Ríos también recordó las inversiones realizadas para avanzar con el proyecto productivo. En ese sentido, mencionó los trabajos iniciales concretados en 2017 y una nueva inversión de aproximadamente 80 millones de pesos durante el año pasado, con aportes del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia, a cargo de Gustavo Puccini.
Esos recursos permitieron ejecutar el pórtico de ingreso y la glorieta, además de continuar con las mejoras de infraestructura. También se realizaron intervenciones para acondicionar los caminos internos y mejorar las condiciones de circulación.
Según detalló el mandatario, se incorporaron 22 camiones volcadores de escombros y tres equipos de piedra para reforzar y nivelar los sectores de circulación. Los trabajos requirieron tareas adicionales de compactación y acondicionamiento para corregir desniveles y dejar el terreno en condiciones adecuadas.
Una primera etapa con 28 lotes para atraer inversiones
En cuanto a las dimensiones del proyecto, el presidente comunal indicó que la primera etapa contempla 28 lotes, destinados a recibir futuros emprendimientos productivos.
La iniciativa forma parte de una estrategia de desarrollo local que busca generar condiciones para la radicación de empresas industriales, logísticas y de servicios, promover inversiones y ampliar las oportunidades laborales en la localidad y la región.
El área industrial ya cuenta con reconocimiento formal como espacio productivo, un reglamento interno y una plataforma digital con información sobre los terrenos, los planos y la infraestructura disponible. Además, la comuna había iniciado contactos con corredores inmobiliarios de la ciudad de Santa Fe para avanzar en la difusión y comercialización de los lotes.
Con las obras en su tramo final, San Jerónimo del Sauce busca dar un paso importante en la consolidación de este proyecto. La inauguración marcará el comienzo de una nueva instancia, orientada a transformar la infraestructura construida en oportunidades concretas para el desarrollo productivo local.