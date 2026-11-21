Departamento Las Colonias

El área industrial y tecnológica de San Jerónimo del Sauce entra en la etapa final de obras

La comuna se encuentra en la etapa final de los trabajos de infraestructura y acondicionamiento del predio productivo. El proyecto contempla una primera etapa de 28 lotes y busca generar nuevas oportunidades para la radicación de emprendimientos e inversiones.