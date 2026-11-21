Actividad legislativa

Pirola impulsa asistencia urgente por el reciente temporal y una ley para enfrentar futuras emergencias agropecuarias

El senador por Las Colonias presentó dos iniciativas en la Legislatura santafesina. La primera solicita respuestas inmediatas para los productores afectados por el temporal del 13 de noviembre. La segunda propone crear un programa provincial permanente de asistencia económica, financiera y técnica ante emergencias climáticas.