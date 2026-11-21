Con una inversión de $223 millones

Granadero Baigorria: finalizaron las obras de reforma integral del Centro de Salud San Fernando

Los trabajos demandaron una inversión superior a los 223 millones de pesos e incluyeron la renovación de la infraestructura edilicia, mejoras en accesibilidad, iluminación y ventilación, además de la incorporación de nuevos espacios para optimizar la atención de los pacientes y las condiciones laborales del personal sanitario.