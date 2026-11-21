El Centro de Salud San Fernando, ubicado en la ciudad de Granadero Baigorria, cuenta con instalaciones renovadas tras la finalización de una obra de reforma integral que demandó una inversión de $223.428.174,26.
Granadero Baigorria: finalizaron las obras de reforma integral del Centro de Salud San Fernando
Los trabajos demandaron una inversión superior a los 223 millones de pesos e incluyeron la renovación de la infraestructura edilicia, mejoras en accesibilidad, iluminación y ventilación, además de la incorporación de nuevos espacios para optimizar la atención de los pacientes y las condiciones laborales del personal sanitario.
La intervención permitió renovar y refuncionalizar distintos sectores del edificio, con el objetivo de mejorar las condiciones de atención para los vecinos y ofrecer espacios más adecuados para el desarrollo de las actividades del personal sanitario.
Entre los principales trabajos se incluyeron mejoras en la infraestructura general, la accesibilidad, la iluminación y la ventilación, además de la incorporación de nuevos espacios para optimizar el funcionamiento del efector.
La inauguración de las obras se realizó este miércoles y contó con la participación de autoridades provinciales y municipales, junto a representantes del sistema de salud local.
Renovación de la infraestructura y mejores condiciones de atención
Los trabajos realizados permitieron actualizar las instalaciones del Centro de Salud San Fernando y adecuar sus espacios a las necesidades de atención cotidiana.
La refuncionalización edilicia estuvo orientada a mejorar la circulación y accesibilidad dentro del establecimiento, optimizar las condiciones de iluminación y ventilación y generar ambientes más confortables tanto para los pacientes como para los trabajadores.
La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, destacó la importancia de contar con instalaciones adecuadas para el funcionamiento de los efectores de atención primaria y valoró el trabajo de los equipos sanitarios que desarrollan sus tareas en estos espacios.
Servicios y trámites para los vecinos
En el marco de la jornada de inauguración también se instaló un dispositivo del programa Santa Fe Acá, mediante el cual los vecinos pudieron acceder a distintos servicios y realizar trámites.
La propuesta permitió concentrar diferentes gestiones en un mismo espacio y facilitar el acceso de la comunidad a prestaciones y servicios provinciales.
La actividad contó con la presencia del intendente de Granadero Baigorria, Adrián Maglia, quien destacó la importancia de la articulación entre el municipio y la Provincia para concretar mejoras en los servicios destinados a la comunidad.
También participaron el subsecretario de Gestión Territorial Centro-Sur, Marcelo Krenz; la directora de la Región de Salud - Nodo Rosario, Rosa Dutto; el coordinador del programa Santa Fe Acá, Lucas Linch, y la presidenta del Concejo Municipal de Granadero Baigorria, Gisela Daponte.