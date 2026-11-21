850 familias accederán al servicio

Inauguraron el gasoducto Albarellos-Uranga, una obra clave para el sur santafesino

La obra comprende 15 kilómetros de cañería troncal, una estación reguladora y 2 kilómetros de redes de distribución domiciliaria. La nueva infraestructura también permitirá mejorar las condiciones para el desarrollo industrial y comercial de la región.