La conexión al servicio de gas natural ya es una realidad para las localidades de Albarellos y Uranga, en el departamento Rosario, tras la habilitación del gasoducto que vincula ambas poblaciones y permitirá que más de 850 familias accedan a este suministro.
Inauguraron el gasoducto Albarellos-Uranga, una obra clave para el sur santafesino
La obra comprende 15 kilómetros de cañería troncal, una estación reguladora y 2 kilómetros de redes de distribución domiciliaria. La nueva infraestructura también permitirá mejorar las condiciones para el desarrollo industrial y comercial de la región.
El proyecto, desarrollado de manera conjunta entre Litoral Gas y las comunas, contempló la construcción de 15 kilómetros de gasoducto principal, una estación reguladora y 2 kilómetros de red de distribución domiciliaria. La infraestructura permitirá completar la conexión de la red de Albarellos y avanzar con la conversión de Uranga al sistema de gas natural.
La incorporación del servicio representa una mejora en las condiciones de abastecimiento energético para los hogares y abre nuevas posibilidades para las actividades comerciales e industriales de ambas localidades.
Una obra para mejorar el acceso a la energía
La puesta en funcionamiento del gasoducto permitirá reducir la dependencia de combustibles alternativos, como el gas envasado, y brindar a los usuarios un suministro continuo y seguro.
Durante el acto de inauguración, realizado frente a la sede comunal de Albarellos, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó el impacto que tendrá la infraestructura en la vida cotidiana de los habitantes y en las posibilidades de crecimiento de ambas poblaciones.
En ese sentido, señaló que la disponibilidad de gas natural también puede favorecer la radicación de nuevas empresas y mejorar la competitividad de las actividades productivas. Según explicó, el acceso a este recurso puede representar una reducción cercana al 60 % en los costos energéticos y de entre el 18 y el 20 % en el costo del producto final, dependiendo de la actividad.
Inversiones en infraestructura gasífera
Por su parte, el presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa, brindó detalles sobre las inversiones destinadas a ampliar la infraestructura gasífera en la provincia. Indicó que Litoral Gas lleva adelante un plan de obras de 440 kilómetros, con una inversión estimada en 110 millones de dólares.
A su vez, detalló que se proyecta la ejecución de otros 503 kilómetros de gasoductos y 147 kilómetros de refuerzos, que representan aproximadamente 650 kilómetros de infraestructura y una inversión cercana a los 200 millones de dólares.
De acuerdo con lo informado, estas obras alcanzan directamente a 35 localidades, mientras que otras 72 poblaciones cercanas a los trazados existentes cuentan con posibilidades de conexión.
Giacosa destacó que la llegada del gas natural permite mejorar el confort de los hogares, reducir el uso de garrafas y ofrecer mejores condiciones energéticas a las empresas que hasta ahora dependían de combustibles de mayor costo.
En tanto, el gerente general de Litoral Gas, Dante Dell'Elce, remarcó la importancia de continuar desarrollando infraestructura para acompañar el crecimiento de las localidades y garantizar un servicio de calidad, seguro y confiable.
Nuevas oportunidades para Albarellos y Uranga
Las autoridades comunales también destacaron el impacto que tendrá la incorporación del servicio en el desarrollo de ambas poblaciones.
El presidente comunal de Albarellos, Marcelo Paponi, consideró que la llegada del gas natural representa un acontecimiento importante para la localidad, que durante años no contaba con perspectivas concretas de acceder a esta infraestructura. Además, expresó sus expectativas de que el servicio contribuya a atraer empresas y generar nuevas oportunidades laborales.
Por su parte, la presidenta comunal de Uranga, Anabel Scaccia, puso el acento en los beneficios que tendrá para los vecinos en términos de calidad de vida y confort. También señaló que la localidad cuenta con un polo empresarial importante y que la disponibilidad de gas natural constituye una herramienta para fortalecer la actividad de las firmas radicadas en la zona.
De esta manera, la habilitación del gasoducto Albarellos-Uranga incorpora infraestructura energética a dos localidades del departamento Rosario, con beneficios directos para los hogares y nuevas condiciones para el desarrollo de sus actividades productivas.