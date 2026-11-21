Hay proyectos culturales que encuentran su verdadera dimensión cuando logran trascender el espacio de formación y convertirse en experiencias que dejan huella en la comunidad.
La música como identidad: las Bandas Civiles Comunitarias preparan una nueva producción audiovisual
El Programa de Bandas Civiles Comunitarias consolida un año de grandes producciones artísticas y prepara una nueva experiencia audiovisual que volverá a unir formación, historia e identidad cultural.
El Programa de Bandas Civiles Comunitarias transita ese camino. Su desarrollo no se limita a la enseñanza instrumental ni a la conformación de agrupaciones musicales: propone un sistema de formación musical con terminalidad artística, integración intergeneracional y construcción colectiva, cuyo resultado encuentra proyección en producciones artísticas de creciente complejidad.
Durante los últimos años, ese recorrido permitió llevar el trabajo de sus integrantes a escenarios institucionales, culturales y patrimoniales de enorme relevancia.
El Congreso de la Nación, el Teatro Colón, la Legislatura de Santa Fe, el Museo de la Constitución Nacional y distintos espacios emblemáticos del territorio santafesino forman parte de una trayectoria que también encontró proyección internacional.
Un año de creación, producción y nuevos desafíos
El 2026 comenzó con una gran producción audiovisual en la terraza del Hotel Los Silos, en Santa Fe, con la realización de Es tan fácil, una propuesta que marcó el inicio de un nuevo año de desafíos artísticos y de producción.
Posteriormente, el Programa realizó una producción de carácter institucional en la Legislatura de la Provincia de Santa Fe, con una versión musical del Himno Nacional Argentino, llevando una de las expresiones más representativas de nuestra identidad nacional a un ámbito de especial significación institucional.
A estas realizaciones se sumó también la participación de integrantes del Programa provenientes de Pilar en la producción audiovisual El Témpano, dirigida por Julián Ovando, realizada en el marco de los 150 años de esa localidad y filmada en el histórico Establecimiento Oliva. Una experiencia que pone de manifiesto cómo los procesos de formación artística también encuentran participación y proyección en acontecimientos culturales de sus propias comunidades. Comparargadgets
Más recientemente, el pasado 14 de noviembre, el Programa concretó una nueva producción audiovisual en MiradorTEC, en Paraná, Entre Ríos, un ecosistema dedicado a la innovación, el conocimiento y el desarrollo productivo.
La experiencia reunió a músicos de distintas localidades de la región y contó con un equipo de realización audiovisual y producción musical que permitió vincular el lenguaje artístico con un espacio representativo de las nuevas perspectivas de desarrollo e innovación.
El resultado tendrá su estreno el próximo 1 de diciembre, permitiendo compartir con el público una nueva realización que expresa el alcance del trabajo colectivo.
Una nueva historia está por comenzar
Pero el recorrido continúa. Para este sábado 21 de noviembre, el Programa prepara una nueva y última producción audiovisual de este ciclo, esta vez en la ciudad de Santa Fe.
Una propuesta que tendrá una impronta diferente y que invita a descubrir otra dimensión del patrimonio arquitectónico y cultural de la capital provincial. Unirsea causas
La realización se desarrollará en un edificio de extraordinaria riqueza arquitectónica, con un espacio central de características singulares y un recorrido cinematográfico por diferentes ambientes y sectores del lugar.
La propuesta no estará concentrada exclusivamente en una interpretación musical. Se buscará construir una narrativa audiovisual que permita integrar arquitectura, memoria, historia y música, aprovechando las particularidades de un espacio que guarda mucho más de lo que se percibe a primera vista.
Hay detalles que todavía no se pueden contar. Lugares que serán descubiertos a medida que avance la producción y una historia que tendrá como escenario algunos rincones poco habituales para este tipo de realizaciones. ReservarObras
Formar, producir y trascender
Detrás de cada una de estas experiencias existe un trabajo educativo sostenido. Niños, jóvenes y adultos comparten un proceso de aprendizaje que exige compromiso, responsabilidad, disciplina, convivencia y sentido de pertenencia.
La producción audiovisual aparece entonces como una instancia de proyección de ese recorrido: permite que el resultado de la formación llegue a nuevos públicos y que sus protagonistas puedan reconocerse como parte de una construcción cultural colectiva.
No se trata solamente de acceder a escenarios diferentes. Se trata de generar oportunidades, producir contenidos artísticos, poner en valor el patrimonio y demostrar que la educación musical comunitaria también puede participar activamente en el desarrollo de las industrias culturales.
Bajo la dirección general de Julián Ovando, el Programa continúa consolidando una metodología de trabajo que encuentra en la producción artística una herramienta de integración territorial y crecimiento colectivo.
El cierre de un año de experiencias y nuevos encuentros
El último tramo de la programación 2026 tendrá también dos encuentros musicales en vivo que marcarán el cierre de las actividades del Programa.
El primero tendrá lugar el 1 de diciembre, en Pilar, como parte de la programación artística prevista para esta etapa, y permitirá compartir con la comunidad el trabajo desarrollado durante el año.
Finalmente, el 13 de diciembre, en Felicia, el Programa volverá a uno de los territorios fundamentales de su historia para realizar el concierto de cierre del ciclo. Un regreso a los orígenes, a los vínculos construidos y a una experiencia educativa y musical que continúa proyectándose en nuevas localidades y escenarios.
La agenda de este último tramo reúne así distintas dimensiones de un mismo proyecto: producciones audiovisuales, circulación artística, encuentros comunitarios y formación musical.
La próxima producción tendrá lugar en Santa Fe. El escenario ya está preparado. La historia, por ahora, permanece bajo reserva.
Porque cuando la formación se transforma en arte, la música deja de ocupar solamente un escenario: comienza a formar parte de la identidad y del patrimonio de una comunidad.