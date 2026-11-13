Actividad legislativa

Pirola destacó el compromiso de los jóvenes de Las Colonias en un nuevo ciclo de Ciudadanos en el Senado

Durante 2026, 777 estudiantes participaron de 17 jornadas de esta iniciativa que acerca la actividad legislativa a las instituciones educativas del departamento. El senador valoró especialmente la respuesta de los jóvenes, su interés por participar y el trabajo de docentes y directivos.