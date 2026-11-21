La localidad de San Agustín continúa desarrollando distintas obras de infraestructura y espacios destinados a la comunidad. Entre los proyectos en marcha se destaca la futura Casa de la Cultura, que atraviesa una nueva etapa de acondicionamiento y tiene como objetivo comenzar a funcionar entre febrero y marzo de 2027.
San Agustín: la Casa de la Cultura se prepara para recibir actividades desde 2027
La futura Casa de la Cultura registra avances en su puesta en valor y acondicionamiento, mientras que tres viviendas presentan un 75% de ejecución. El Jefe Comunal se refirió a la bicisenda, las mejoras en el polideportivo y las actividades previstas para el cierre del año.
El presidente comunal, Cristian Osta, brindó detalles a El Litoral sobre los trabajos que se ejecutan en distintos sectores de la localidad y anticipó las actividades culturales, educativas y deportivas previstas para las próximas semanas.
La Casa de la Cultura, en la etapa final de acondicionamiento
Uno de los proyectos sobre los que hizo hincapié Osta es la futura Casa de la Cultura, que presenta avances en diferentes sectores de su infraestructura. Actualmente, los trabajos se concentran en el patio, donde se realiza un nuevo piso de salida, además de la reparación de algunas grietas.
“Ya colocamos el blindex de ingreso, las ventanas del frente y el pórtico. El próximo paso será colocar los pisos y, si todo marcha según lo previsto, finalizar los trabajos para comenzar las actividades en febrero o marzo del año próximo”, explicó el mandatario comunal.
El espacio estará destinado al desarrollo de propuestas culturales y educativas, con el objetivo de contar con un ámbito adecuado para las distintas actividades que se llevan adelante en San Agustín.
En materia de infraestructura habitacional, Osta también informó que las tres viviendas correspondientes al plan global presentan un avance cercano al 75%. En este caso, la administración comunal decidió incorporar una mejora que no estaba contemplada originalmente: la colocación de pisos.
“Es un esfuerzo importante. Las casas vienen sin piso y decidimos comprarlos e incorporarlos para que las viviendas queden mejor presentadas y en mejores condiciones para nuestros vecinos”, señaló. La inversión destinada a este adicional ronda los tres millones de pesos.
Con el avance actual, se espera que personal del área de Vivienda y Acción Social pueda comenzar los trámites para el sorteo de las unidades, destinadas a vecinos de la localidad que se encuentren inscriptos.
Además, Osta confirmó que la comuna ya concretó la donación de seis nuevos lotes para avanzar con futuras soluciones habitacionales. La medida fue formalizada mediante una ordenanza y apunta a ampliar la disponibilidad de terrenos para la construcción de viviendas.
Bicisenda, polideportivo y obras para instituciones locales
Dentro del plan de trabajos en ejecución también se encuentra la bicisenda, que registra un avance aproximado del 50%. Según explicó Osta, la comuna está a la espera del segundo desembolso de fondos para continuar con la obra.
“Ya tenemos el terreno nivelado. Solamente resta retirar el pasto que creció, volver a realizar las tareas de preparación y colocar el hormigón. Apenas lleguen los fondos vamos a avanzar”, indicó.
Por otra parte, en el polideportivo comunal se ejecutan mejoras en el sistema de iluminación interna, conectado al alumbrado público. También se realizan tareas de mantenimiento en bancos y parrilleros, además de trabajos de limpieza y acondicionamiento de la pileta, cuya bomba y filtro fueron reparados.
En relación con la temporada de verano, Osta confirmó que la colonia de vacaciones comenzará el 4 de enero de 2027. La propuesta, de carácter gratuito y dependiente del Ministerio de Educación, tendrá su inscripción a cargo de la escuela primaria de la localidad.
Otro de los trabajos destacados es el cerramiento perimetral del terreno destinado a los Bomberos Voluntarios. La comuna había donado mil metros cuadrados para que la institución pudiera contar con la titularidad del espacio donde funciona su cuartel y desarrolla sus actividades. Ahora, se lleva adelante una inversión de 4,5 millones de pesos para ejecutar el cerco perimetral.
El presidente comunal remarcó además que las obras que se realizan en la localidad cuentan con mano de obra local, una modalidad que permite que los recursos invertidos también tengan impacto en la economía de San Agustín.
Cultura, deporte y una charla sobre violencia digital
Finalmente, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el próximo 25 de noviembre se desarrollará una charla en la Escuela Secundaria N.º 488.
La actividad estará a cargo de la psicóloga María Melina Pavía y abordará la problemática de la violencia detrás de las pantallas, una temática vinculada a las nuevas formas de violencia que pueden desarrollarse en los entornos digitales.
Según explicó Osta, la profesional visita San Agustín en distintas oportunidades durante el año para trabajar con jóvenes y abordar problemáticas que surgen de las propias iniciativas de la comunidad educativa.