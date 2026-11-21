Última etapa

San Agustín: la Casa de la Cultura se prepara para recibir actividades desde 2027

La futura Casa de la Cultura registra avances en su puesta en valor y acondicionamiento, mientras que tres viviendas presentan un 75% de ejecución. El Jefe Comunal se refirió a la bicisenda, las mejoras en el polideportivo y las actividades previstas para el cierre del año.