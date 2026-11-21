Este sábado 21 de noviembre estará marcado por condiciones meteorológicas adversas en distintas regiones del país, con alertas amarillas por tormentas, lluvias y viento Zonda que alcanzan a nueve provincias.
Tormentas fuertes y lluvias intensas: nueve provincias bajo alerta amarilla este sábado
Se esperan precipitaciones abundantes, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. También hay advertencias por otros fenómenos meteorológicos en distintas regiones del país.
De acuerdo con el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan fenómenos que pueden representar riesgos para la población, los bienes y el medio ambiente.
Las provincias bajo alerta
Las advertencias por tormentas comprenden a Misiones, Formosa, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro. En estas jurisdicciones podrían registrarse tormentas fuertes y, en algunos sectores, de intensidad severa.
Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones, caída de granizo de distintos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 80 y 120 milímetros, aunque esos registros podrían variar según la zona.
Las recomendaciones
Frente a estas condiciones, las autoridades difundieron una serie de medidas preventivas para reducir riesgos:
- Evitar salir de casa mientras se desarrollen las tormentas.
- No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.
- Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- Si la tormenta sorprende a una persona al aire libre, buscar refugio en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.
También hay alerta por nevadas
Por otra parte, Mendoza cuenta con una advertencia amarilla por nevadas. En esa región se esperan chaparrones de nieve y algunas tormentas asociadas.
Los valores de nieve acumulada se ubicarían entre 5 y 10 centímetros, aunque no se descarta que esos registros sean superados de manera localizada.