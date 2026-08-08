Refuncionalización

Arroyo Seco: renovaron la guardia del SAMCo con una inversión de $26,5 millones

Las obras demandaron una inversión de $26.592.498 y permitieron refuncionalizar distintos sectores del establecimiento. Los trabajos incluyeron mejoras en consultorios, sala de espera, enfermería y shock room, además de reparaciones en el exterior del edificio.