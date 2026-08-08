En el marco del 81° aniversario del SAMCo de Arroyo Seco, quedaron inauguradas las obras de refuncionalización realizadas en el sector de guardia del establecimiento. Los trabajos permitieron renovar distintos espacios destinados a la atención de pacientes y mejorar las condiciones de funcionamiento para los equipos de salud.
Arroyo Seco: renovaron la guardia del SAMCo con una inversión de $26,5 millones
Las obras demandaron una inversión de $26.592.498 y permitieron refuncionalizar distintos sectores del establecimiento. Los trabajos incluyeron mejoras en consultorios, sala de espera, enfermería y shock room, además de reparaciones en el exterior del edificio.
La intervención demandó una inversión de $26.592.498 y fue ejecutada a través del Fondo para la Reparación de Efectores de Salud (FonRES), destinado a financiar obras de mantenimiento, refacción, ampliación y puesta en valor de establecimientos sanitarios.
La renovación de la guardia permitió adecuar espacios de atención y circulación, con el objetivo de mejorar la funcionalidad del sector y brindar mayores condiciones de comodidad y seguridad tanto para los pacientes como para el personal.
Durante el acto de inauguración, el director provincial de Arquitectura, Lisandro Vaccaro, destacó el alcance de las obras realizadas en el establecimiento y señaló que las intervenciones edilicias permiten acompañar el funcionamiento de los servicios de salud y mejorar las condiciones de atención.
Por su parte, el intendente de Arroyo Seco, Daniel Tonelli, resaltó la importancia de la renovación de la guardia para la comunidad local y vinculó la obra con el aniversario número 81 de la institución.
En tanto, la directora de la Región de Salud-Nodo Rosario, Rosa Dutto, puso en valor el trabajo de los equipos que se desempeñan diariamente en el SAMCo y el rol que cumple el establecimiento en la atención sanitaria de Arroyo Seco y localidades de la zona.
El director del SAMCo, Aníbal Ramos, destacó la concreción de los trabajos y señaló que las mejoras permiten poner en valor un sector central para el funcionamiento cotidiano de la institución.
Las obras en detalle
La intervención comprendió una serie de trabajos destinados a mejorar tanto la infraestructura exterior como los espacios interiores de la guardia.
Entre las tareas realizadas se incluyeron la reparación del alero y del frente del edificio, la impermeabilización de cubiertas y la renovación de revoques y pintura.
En el interior se llevaron adelante trabajos de adecuación en consultorios y sala de espera, además de la puesta en valor del office de enfermería y de la sala de shock room.
También se generó un nuevo acceso, destinado a mejorar la circulación dentro del establecimiento, y se incorporaron nuevos elementos de señalética para facilitar la orientación de pacientes y acompañantes.
La obra incluyó además la renovación de los pisos vinílicos en distintos sectores del área intervenida.
Una guardia renovada para la comunidad
La refuncionalización permite contar con espacios más adecuados para el desarrollo de las tareas asistenciales y para la atención de las personas que concurren diariamente al SAMCo.
El establecimiento cumple un rol central dentro de la red sanitaria de Arroyo Seco y su zona de influencia, por lo que la mejora de la infraestructura de la guardia representa una intervención destinada a optimizar las condiciones en uno de los sectores de mayor demanda.
La obra fue presentada durante las actividades por el 81° aniversario del SAMCo, una institución que desde hace más de ocho décadas forma parte de la atención sanitaria de la comunidad de Arroyo Seco.