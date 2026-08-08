Salud

Granadero Baigorria: inauguraron un nuevo espacio para promover y sostener la lactancia materna

El ámbito fue acondicionado para que las personas que amamantan puedan extraer, conservar y resguardar leche materna en condiciones de privacidad, comodidad e higiene. Con esta incorporación, ya son 65 los Espacios Amigos de la Lactancia distribuidos en las seis regiones de salud.