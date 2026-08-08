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Granadero Baigorria: inauguraron un nuevo espacio para promover y sostener la lactancia materna

El ámbito fue acondicionado para que las personas que amamantan puedan extraer, conservar y resguardar leche materna en condiciones de privacidad, comodidad e higiene. Con esta incorporación, ya son 65 los Espacios Amigos de la Lactancia distribuidos en las seis regiones de salud.

Más espacios para acompañar la lactancia materna: inauguraron uno en el Hospital Eva PerónMás espacios para acompañar la lactancia materna: inauguraron uno en el Hospital Eva Perón
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En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, quedó inaugurado un nuevo Espacio Amigo de la Lactancia en el Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria. Se trata de un ámbito especialmente acondicionado para que las personas que amamantan puedan realizar la extracción y conservación de leche materna de manera segura, cómoda y privada.

La iniciativa busca facilitar la continuidad de la lactancia materna y brindar acompañamiento a las familias durante esta etapa, especialmente cuando las actividades laborales, educativas o cotidianas dificultan sostener la práctica.

Más espacios para acompañar la lactancia materna: inauguraron uno en el Hospital Eva PerónMás espacios para acompañar la lactancia materna: inauguraron uno en el Hospital Eva Perón

Los Espacios Amigos de la Lactancia están diseñados para ofrecer condiciones adecuadas de higiene, privacidad y confort. Además de permitir la extracción y conservación de leche, funcionan como ámbitos de acompañamiento y orientación para quienes necesitan incorporar herramientas para sostener la lactancia.

Durante la inauguración, la directora provincial de Salud Integral de Niñez y Adolescencias, María Fernanda Di Giacinti, destacó la importancia de contar con este tipo de espacios dentro de los establecimientos de salud y remarcó el trabajo que se desarrolla en el Hospital Eva Perón en torno a la promoción de la lactancia materna.

Por su parte, el director del Hospital Escuela Eva Perón, Ariel González, señaló que la institución cuenta con una trayectoria de más de una década en el acompañamiento de la lactancia y destacó el trabajo realizado por los equipos interdisciplinarios.

En tanto, la jefa del servicio de Nutrición del hospital, Marina Bellitieri, explicó que el espacio no solo ofrece un lugar adecuado para la extracción de leche, sino que también permite brindar orientación y capacitación sobre las distintas técnicas y cuidados necesarios.

Más espacios para acompañar la lactancia materna: inauguraron uno en el Hospital Eva PerónMás espacios para acompañar la lactancia materna: inauguraron uno en el Hospital Eva Perón

“Además de brindar un espacio exclusivo para las madres, también las capacitamos para que puedan extraerse la leche, y las acompañamos para que puedan nutrir a sus bebés con todos los beneficios que eso tiene”, explicó.

65 espacios distribuidos en toda la provincia

Con la incorporación del nuevo espacio del Hospital Eva Perón y la apertura de otro en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, la provincia alcanzó los 65 Espacios Amigos de la Lactancia, distribuidos en las seis regiones de salud.

Estos dispositivos tienen como objetivo garantizar que las personas que amamantan dispongan de un lugar seguro, limpio y confortable para realizar la extracción y conservación de leche materna.

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Además, representan una herramienta para facilitar la conciliación entre la lactancia y otras actividades cotidianas, especialmente el trabajo y el estudio, generando entornos que permitan sostener la práctica durante más tiempo.

Actividades durante la Semana Mundial de la Lactancia

La apertura de los nuevos espacios se realizó durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que este año se desarrolla bajo el lema “Lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida: fortalecer lo que funciona”.

A lo largo de la semana se llevan adelante distintas actividades de promoción y sensibilización en efectores de salud y localidades de la provincia.

La agenda incluye jornadas de capacitación, espacios de intercambio entre equipos de salud, actividades comunitarias e intervenciones destinadas a brindar información y acompañamiento a las familias.

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Las acciones apuntan a fortalecer una red de apoyo que facilite tanto el inicio como la continuidad de la lactancia materna, promoviendo espacios adecuados para acompañar a las personas que deciden amamantar.

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