Actividad legislativa

Galnares impulsa un reconocimiento provincial al compromiso ambiental

La diputada provincial Sofía Galnares presentó un proyecto de resolución para instituir el 27 de septiembre como el “Día del Santafesino Distinguido por su Compromiso Ambiental”, en coincidencia con el Día Nacional de la Conciencia Ambiental. La iniciativa contempla la entrega de una distinción anual y la realización de una ceremonia oficial en la Cámara de Diputados.