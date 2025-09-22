Con mirada federal: Galnares impulsa la armonización de leyes en la Región Centro

“Ahora nos toca a los legisladores de la Región Centro demostrar que también podemos avanzar en marcos normativos comunes que potencien la región, le otorguen competitividad y, al mismo tiempo, respeten las particularidades de cada provincia”, comentó la diputada Sofía Galnares.