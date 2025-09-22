Con mirada federal: Galnares impulsa la armonización de leyes en la Región Centro
“Ahora nos toca a los legisladores de la Región Centro demostrar que también podemos avanzar en marcos normativos comunes que potencien la región, le otorguen competitividad y, al mismo tiempo, respeten las particularidades de cada provincia”, comentó la diputada Sofía Galnares.
Galnares destacó la importancia del encuentro y puso el foco en los desafíos que requieren respuestas interprovinciales.
La diputada provincial por Santa Fe, Sofía Galnares, formó parte de la Primera Sesión Especial de la Comisión Parlamentaria Conjunta, realizada este miércoles en la Legislatura de la Provincia de Córdoba. El encuentro reunió a legisladores de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, con el objetivo de analizar propuestas legislativas y políticas públicas orientadas a la integración regional.
Este espacio, que funciona como órgano deliberativo de la Región Centro, abordó temáticas de interés común como seguridad, desarrollo productivo, medio ambiente y obras públicas. La iniciativa busca avanzar sobre marcos normativos conjuntos que fortalezcan la cooperación entre las tres provincias.
Galnares destacó la importancia del encuentro y puso el foco en los desafíos que requieren respuestas interprovinciales. “Sí o sí hay temas que exigen soluciones regionales, como la gestión integral de las cuencas hídricas compartidas entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, o la seguridad vial. ¿Cuántas veces sucede que al cruzar de una provincia a otra cambian los requisitos de circulación, incluso el uso del telepase? Lo mismo ocurre, por ejemplo, en materia de adopción”, señaló.
La legisladora sostuvo que el trabajo conjunto permitirá armonizar normas y generar mayor competitividad: “La Región Centro ya demostró la vocación política de tres gobernadores capaces de consolidar una agenda interprovincial y también de plantarse ante un discurso centralista cuando es necesario defender la coparticipación y las economías regionales”.
“Ahora nos toca a los legisladores de la Región Centro demostrar que también podemos avanzar en marcos normativos comunes que potencien la región, le otorguen competitividad y, al mismo tiempo, respeten las particularidades de cada provincia”, concluyó la diputada Sofía Galnares.
