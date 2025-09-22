Michlig recorrió las obras

El gobierno provincial invierte más de $3.150 millones en mejoras viales para el noroeste de Santa Fe

El gobierno de Santa Fe invierte más de $3.150 millones en reparaciones y bacheo de 547 km de las rutas provinciales N° 4, N° 2 y N° 61s. La obra, con un plazo de 7 meses, beneficiará a los departamentos 9 de Julio, San Cristóbal y San Justo, buscando mejorar la seguridad y la transitabilidad vial en la región. El senador Felipe Michlig supervisó el inicio de los trabajos.