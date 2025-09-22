El gobierno provincial invierte más de $3.150 millones en mejoras viales para el noroeste de Santa Fe

Con una inversión que supera los $3.150 millones, el gobierno de la provincia de Santa Fe ha iniciado un ambicioso plan de reparaciones y bacheo en tramos de las rutas provinciales N° 4, N° 2 y N° 61s. El objetivo es mejorar la transitabilidad y la seguridad vial en una región clave para el desarrollo productivo.
Detalles de la obra y zonas beneficiadas
El senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, supervisó el inicio de los trabajos, que están a cargo de la empresa INAR Vial. Las intervenciones forman parte del proyecto "Bacheos en Rutas Provinciales – Zona Noroeste" y tienen un plazo de ejecución de siete meses.
El plan de obra, que abarca un total de 547 kilómetros, está dividido en dos grupos:
Las tareas se concentrarán en las siguientes zonas:
Ruta Provincial N° 4: Tramo desde Elisa hacia el norte.
Ruta Provincial N° 2: Continuación de la Ruta N° 4.
Ruta Provincial N° 61s: Tramo entre Soledad y Elisa.
El obrador principal ya se encuentra instalado a 7 kilómetros al sur de la ciudad de San Cristóbal, sobre la Ruta N° 4, facilitando la logística y el inicio de las operaciones en las diversas locaciones.
Objetivos y agradecimientos
El senador Michlig destacó la importancia de estas obras para la conectividad vial de los departamentos 9 de Julio, San Cristóbal y San Justo, que se verán directamente beneficiados. En sus declaraciones, agradeció al gobernador Maximiliano Pullaro y a la vicegobernadora Gisela Scaglia, así como al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y al administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo.
"Estamos dando otro gran paso para mejorar la conectividad vial del noroeste provincial", afirmó Michlig, subrayando el compromiso del gobierno con la infraestructura.
Según explicaron Sergio Cardozo, subadministrador de la DPV, y Carlos Cattaneo, jefe de la Zona 2, el propósito de las intervenciones es “impulsar el desarrollo territorial y el fortalecimiento productivo”. Además, buscan garantizar una mayor seguridad vial y la transitabilidad en corredores estratégicos para la región.
Impacto y alcance de los trabajos
Los trabajos a realizar incluyen una serie de intervenciones especializadas para asegurar la calidad y durabilidad de las rutas:
Bacheo superficial: de 5 a 7 centímetros de espesor.
Bacheo profundo: que incluye una base de 35 centímetros y una capa de asfalto de 5 a 7 centímetros.
Corrección de deformaciones: a través de texturizado y fresado.
Ejecución de carpeta asfáltica: una capa de 5 centímetros de concreto asfáltico en caliente.
Se espera que estas mejoras optimicen la circulación de vehículos particulares y de carga, reduciendo el riesgo de accidentes y mejorando los tiempos de viaje. El proyecto busca fortalecer la integración regional y fomentar el desarrollo económico en toda la zona.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.