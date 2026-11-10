Departamento San Jerónimo

Desvío Arijón: la obra de pavimentación en Barrio Caima llegó al 70% de ejecución

Los trabajos se desarrollan sobre dos cuadras de Barrio Caima y buscan mejorar la circulación, evitar anegamientos y garantizar la accesibilidad durante los días de lluvia. La obra cuenta con una inversión provincial de $138 millones y da continuidad a las primeras cuadras pavimentadas en la localidad.