La obra de pavimentación con hormigón armado en Desvío Arijón, departamento San Jerónimo, alcanzó el 70% de ejecución.
Desvío Arijón: la obra de pavimentación en Barrio Caima llegó al 70% de ejecución
Los trabajos se desarrollan sobre dos cuadras de Barrio Caima y buscan mejorar la circulación, evitar anegamientos y garantizar la accesibilidad durante los días de lluvia. La obra cuenta con una inversión provincial de $138 millones y da continuidad a las primeras cuadras pavimentadas en la localidad.
Los trabajos se concentran actualmente en dos cuadras de calle Rivadavia, en Barrio Caima, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y resolver problemas de anegamiento que afectan al sector durante los períodos de lluvia.
La intervención se lleva adelante a través del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe y representa la continuidad de una primera etapa que permitió pavimentar otras dos cuadras de la localidad, correspondientes a las calles Belgrano y San Martín, inauguradas en agosto pasado.
Según se informó, la nueva infraestructura permitirá mejorar la conectividad de la zona norte y facilitar el acceso de los vecinos a establecimientos educativos y dependencias administrativas, independientemente de las condiciones climáticas.
Mejoras en la circulación y la accesibilidad
Los trabajos sobre calle Rivadavia forman parte de un proyecto de pavimentación urbana que busca reemplazar las antiguas calzadas de ripio por superficies de hormigón, con mejores condiciones de transitabilidad y seguridad vial.
La intervención beneficiará especialmente a los habitantes de Barrio Caima, donde las dificultades para circular durante los días de lluvia suelen complicar los desplazamientos cotidianos.
Con la finalización de estas dos cuadras, Desvío Arijón continuará ampliando su infraestructura vial, luego de haber concretado las primeras intervenciones de pavimento en las calles Belgrano y San Martín.
Una inversión de $138 millones
Para ejecutar la obra integral, la Provincia destinó una inversión de 138 millones de pesos. El proyecto contempla la construcción de calzadas de hormigón armado, una solución que permitirá mejorar la durabilidad de las calles y reducir los inconvenientes asociados al barro y los anegamientos.
Con un avance del 70%, los trabajos ingresan en su etapa final y permitirán sumar otras dos cuadras pavimentadas a la trama urbana de Desvío Arijón.