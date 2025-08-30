#HOY:

Casilda fue sede de una nueva edición de "BCR en Territorio"

Se trata de un programa de la Bolsa de Comercio de Rosario que busca acercar sus herramientas y propuestas al interior productivo. A lo largo de la jornada, más de 600 personas de la localidad se sumaron a las distintas propuestas.

Durante la jornada se desarrollaron instancias de intercambio con pymes, industriales y empresas
Este jueves la Bolsa de Comercio de Rosario llevó adelante una nueva edición del programa “BCR en Territorio” en la ciudad de Casilda. Tras el paso por Venado Tuerto, El Trébol, Cañada de Gómez, Las Parejas, General Lagos y San Lorenzo; la iniciativa tiene como objetivo profundizar el acercamiento de la institución al interior productivo, fortalecer vínculos con los sectores económicos y sociales de cada localidad y generar instancias de articulación para impulsar el desarrollo regional.

En ese marco, el intendente Guillermo Franchella acompañó la apertura oficial junto al presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simioni, miembros de la Mesa Ejecutiva y autoridades de los mercados e instituciones que integran la BCR, donde participaron referentes productivos y sociales de toda la región.

Acciones

“Para nosotros que Casilda sea elegida como sede de esta edición de BCR en Territorio es un reconocimiento a nuestra ciudad como centro regional de producción, educación y desarrollo. Este encuentro nos permite seguir tendiendo puentes entre el sector productivo, las instituciones y el Estado, con el objetivo de generar más oportunidades para nuestra gente”, expresó el intendente Franchella.

Además, en el Palacio Municipal se realizó un encuentro con gobiernos locales, donde se analizaron las oportunidades que ofrece el mercado de capitales para financiar proyectos de infraestructura y obras públicas que impacten en la calidad de vida de las comunidades.

