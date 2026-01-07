San Jerónimo del Sauce se prepara para el evento deportivo de verano más grande de la región
San Jerónimo del Sauce será escenario del evento de verano más convocante de la región con la realización de la 14° edición del "Torneo de Vóley Playero 24HS Sauce". Más de 60 cuartetos mixtos competirán durante un fin de semana cargado de deporte, música y actividades al aire libre, con entrada libre y gratuita.
El Torneo de Vóley Playero 24HS Sauce se ha transformado, con el paso de los años, en un verdadero símbolo del verano en la región.
San Jerónimo del Sauce se prepara para vivir uno de los eventos deportivos y recreativos más importantes del calendario estival. Se trata de la 14° edición del Torneo de Vóley Playero 24HS Sauce, una propuesta que año tras año convoca a deportistas, familias y visitantes de distintas localidades de la región.
La competencia se desarrollará desde el sábado 10, a partir de las 9 de la mañana, y se extenderá de manera ininterrumpida durante más de 24 horas, hasta el domingo 11 por la noche.
En esta nueva edición, más de 60 cuartetos mixtos participarán del torneo, garantizando un alto nivel deportivo y un intenso ritmo de juego a lo largo de todo el fin de semana.
Competencia continua y espectáculo nocturno
El torneo se caracteriza por su formato ininterrumpido, que combina el espíritu competitivo con el encuentro social y el disfrute del verano. Durante toda la jornada del sábado y la madrugada del domingo, las canchas del Polideportivo Sauce serán escenario de partidos consecutivos, en un clima de camaradería y entusiasmo.
Como parte de la propuesta integral del evento, el sábado por la noche se realizará un show musical en vivo, que aportará un atractivo adicional para el público y los participantes, convirtiendo al torneo en una verdadera fiesta deportiva y cultural.
Quienes se acerquen a San Jerónimo del Sauce podrán disfrutar de todas las instalaciones del Polideportivo Sauce, que estará especialmente acondicionado para recibir a deportistas y visitantes. El predio contará con sector de camping y espacios habilitados para acampe, permitiendo que muchos equipos y familias permanezcan durante todo el fin de semana.
Además, estarán disponibles el natatorio (abonando el ingreso) y el servicio de bar y cantina, ofreciendo comodidad y opciones recreativas para todas las edades. La entrada al evento deportivo será libre y gratuita, estará abierto a todo público, consolidándose como una propuesta pensada para compartir en familia o con amigos.
Deporte, encuentro y verano
No solo promueve la práctica deportiva y la vida saludable, sino que también fortalece el turismo local y el encuentro comunitario, posicionando a San Jerónimo del Sauce como un punto de referencia para eventos de gran convocatoria.