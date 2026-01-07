Departamento Las Colonias

San Jerónimo del Sauce se prepara para el evento deportivo de verano más grande de la región

San Jerónimo del Sauce será escenario del evento de verano más convocante de la región con la realización de la 14° edición del "Torneo de Vóley Playero 24HS Sauce". Más de 60 cuartetos mixtos competirán durante un fin de semana cargado de deporte, música y actividades al aire libre, con entrada libre y gratuita.