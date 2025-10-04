Actividad legislativa

Castellani acompañó la segunda edición de "Núcleo: Bioeconomía, Innovación y Producción" en Venado Tuerto

La diputada provincial Fernanda Castellani participó de la apertura de la segunda edición de “Núcleo: Bioeconomía, Innovación y Producción”, un encuentro organizado por el Gobierno de Venado Tuerto, la Cámara Regional de Industria y Comercio Exterior del Sur de Santa Fe (CRICEX) y la Sociedad Rural de Venado Tuerto (SRVT).