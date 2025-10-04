Castellani acompañó la segunda edición de "Núcleo: Bioeconomía, Innovación y Producción" en Venado Tuerto

El evento, desarrollado este 2 de octubre en el Centro Cultural Municipal, tuvo como objetivo dar a conocer los avances de la bioeconomía en los procesos productivos de la región e inspirar a los jóvenes en disciplinas biológicas y CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), promoviendo nuevas oportunidades de empleo y emprendimiento tecnológico.
En esta edición, las actividades incluyeron paneles, charlas y visitas a establecimientos productivos, donde empresas e investigadores compartieron experiencias y desarrollos en genética animal, agricultura regenerativa, bioinsumos e inteligencia artificial aplicada al agro.
En ese marco, Castellani destacó: “Este tipo de iniciativas son claves porque integran la producción, la educación y la innovación, generando un círculo virtuoso que potencia el desarrollo de nuestra región. Núcleo muestra el empuje de nuestros sectores productivos y el talento de nuestros jóvenes, y desde la política debemos acompañar y fortalecer estos espacios.”
La legisladora también subrayó la importancia de trabajar articuladamente entre el sector público y privado:
“Cuando el conocimiento se encuentra con la producción, se abren caminos de futuro. Santa Fe necesita más espacios como este, que nos permitan crecer con sostenibilidad y competitividad.”
Con la presencia de empresarios, investigadores, estudiantes y representantes de instituciones locales, la Jornada Núcleo volvió a posicionar a Venado Tuerto como un referente de la bioeconomía y la innovación productiva en el sur santafesino.
