Castellani acompañó la segunda edición de "Núcleo: Bioeconomía, Innovación y Producción" en Venado Tuerto

La diputada provincial Fernanda Castellani participó de la apertura de la segunda edición de “Núcleo: Bioeconomía, Innovación y Producción”, un encuentro organizado por el Gobierno de Venado Tuerto, la Cámara Regional de Industria y Comercio Exterior del Sur de Santa Fe (CRICEX) y la Sociedad Rural de Venado Tuerto (SRVT).

“Cuando el conocimiento se encuentra con la producción, se abren caminos de futuro. Santa Fe necesita más espacios como este, que nos permitan crecer con sostenibilidad y competitividad.”
 11:21
Por: 

El evento, desarrollado este 2 de octubre en el Centro Cultural Municipal, tuvo como objetivo dar a conocer los avances de la bioeconomía en los procesos productivos de la región e inspirar a los jóvenes en disciplinas biológicas y CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), promoviendo nuevas oportunidades de empleo y emprendimiento tecnológico.

En esta edición, las actividades incluyeron paneles, charlas y visitas a establecimientos productivos, donde empresas e investigadores compartieron experiencias y desarrollos en genética animal, agricultura regenerativa, bioinsumos e inteligencia artificial aplicada al agro.

En ese marco, Castellani destacó: “Este tipo de iniciativas son claves porque integran la producción, la educación y la innovación, generando un círculo virtuoso que potencia el desarrollo de nuestra región. Núcleo muestra el empuje de nuestros sectores productivos y el talento de nuestros jóvenes, y desde la política debemos acompañar y fortalecer estos espacios.”

La legisladora también subrayó la importancia de trabajar articuladamente entre el sector público y privado:

“Cuando el conocimiento se encuentra con la producción, se abren caminos de futuro. Santa Fe necesita más espacios como este, que nos permitan crecer con sostenibilidad y competitividad.”

Con la presencia de empresarios, investigadores, estudiantes y representantes de instituciones locales, la Jornada Núcleo volvió a posicionar a Venado Tuerto como un referente de la bioeconomía y la innovación productiva en el sur santafesino.

Venado Tuerto
General López
Fernanda Castellani

