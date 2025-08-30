Castellani recorrió emprendimientos productivos en el sur de Santa Fe
La diputada visitó empresas familiares y proyectos locales, destacando la innovación, el esfuerzo de los trabajadores y la generación de empleo en la región.
Castellani destacó el trabajo familiar y la innovación de los productores en el sur provincial.
Durante su recorrido por el sur provincial, la diputada Fernanda Castellani visitó primero el emprendimiento Nueces Pecan, ubicado en San Gregorio. Allí, María García y Ariel Villa iniciaron su proyecto productivo en 2003 con 66 ejemplares de pecán y tres variedades, logrando expandirse en 2007 a más de 150 ejemplares y más de diez variedades.
“Teníamos pensado el proyecto, pero también lo que implicaba. Decidimos ‘vamos para adelante’ y comenzamos”, recordó María García. Por su parte, Ariel Villa señaló que “la plantación de pecán exige paciencia, ya que los frutos tardan varios años en aparecer. Los primeros cinco años solo producíamos para consumo propio y algunos vecinos. Hoy distribuimos a dietéticas locales y de la zona, y estamos pensando en exportar”.
García añadió: “Lo que más nos preocupa son los factores climáticos, porque en 10 minutos podés perder el trabajo de 15 años. Ya nos pasó, pero salimos adelante y seguimos apostando”.
La legisladora dialogó con empleados y propietarios sobre el potencial de exportación de los productos.
Luego, Castellani se trasladó a Rufino para visitar Frama Fogoneros, una empresa familiar creada hace cinco años por Franchi Francescato y Marina Pero, dueños de la ferretería Franchi y un taller metalúrgico. Durante la pandemia, decidieron desarrollar una alternativa innovadora para mantener las fuentes laborales junto a sus empleados.
“Empezamos fabricando los primeros fogoneros para la gente de Rufino, y con el tiempo nos perfeccionamos. Hoy producimos hornos, braseros, fogoneros y parrillas, vendiendo en todo el país y con la idea de poder exportar próximamente”, explicó Francescato.
Al finalizar la recorrida, Castellani destacó: “Estas historias de trabajo, compromiso y visión de futuro son un orgullo para Santa Fe. Forman parte de la esencia de nuestra provincia: familias que apuestan, innovan y generan empleo. Desde mi rol como legisladora seguiré acompañando y escuchando a cada productor, porque mi compromiso está con quienes sostienen el campo y la producción en todo el territorio”.
