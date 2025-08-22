La diputada Castellani participó en la presentación del Santa Fe Business Forum en Buenos Aires
La potencia exportadora de la provincia tendrá una nueva oportunidad para establecer lazos y crecer en el mercado internacional.
Fernanda Castellani acompañó la presentación del Santa Fe Business Forum en Buenos Aires.
12:22
Junto a representantes del sector productivo y autoridades provinciales, la legisladora estuvo en la presentación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la segunda edición del foro de inversiones más importante del país que se desarrollará del 1 al 5 de septiembre en Santa Fe.
La diputada provincial Fernanda Castellani (Unidos) acompañó la presentación y destacó: "Es un privilegio acompañar la presentación de este Foro de inversiones, el principal de Argentina, impulsado por nuestra provincia. Estaré siempre acompañando los espacios que busquen fomentar la internacionalización y fortalecer la competitividad del entramado productivo".
Durante la jornada se remarcó la magnitud que tendrá el Foro Empresarial, que este año recibirá a más de 250 compradores internacionales y contará con la participación de 30 capitales en el foro de inversiones.
La secretaria de Comercio Exterior de la provincia, Georgina Losada, señaló: "Hay muchas expectativas de esta 2da Edición del Foro, la presentación internacional aquí en Buenos Aires fue un éxito. Es un foro totalmente renovado con más de 250 compradores internacionales, 30 capitales para el foro de inversiones. Somos la 3er jurisdicción en importancia en lo que es economía del conocimiento".
Autoridades provinciales destacaron la importancia de fortalecer la competitividad del sector productivo.
En la misma línea, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo: "Es importante presentar el foro aquí en Buenos Aires para generar lazos y puentes. Santa Fe es la segunda provincia exportadora de Argentina, para nosotros la más importante. Tenemos diversidad de recursos como provincia, pero sobre toda gente que trabaja y apuesta por Santa Fe".
Con una agenda que integrará rondas de negocios, paneles temáticos y un foro de inversiones con presencia de referentes globales, el Santa Fe Business Forum se prepara para consolidarse como un espacio estratégico para vincular a Santa Fe con el mundo.
Para Castellani, el desafío y la oportunidad se resumen en un mensaje claro: “Este foro muestra la grandeza que tiene Santa Fe”.
