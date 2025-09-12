Castellani recorrió instituciones y empresas de Rufino: “El motor productivo y social de la provincia está en nuestras comunidades”
La diputada provincial Fernanda Castellani, junto a su par Leo Calaianov, realizaron una recorrida por la ciudad de Rufino, donde visitaron empresas familiares, emprendimientos jóvenes e instituciones deportivas que forman parte del entramado social y productivo de la región.
Castellani señaló: “Cada empresa, cada club, cada emprendimiento refleja la fuerza de nuestra provincia. El desafío es acompañar con políticas públicas que promuevan la producción, el empleo y el desarrollo local. Ahí está el verdadero motor de Santa Fe”.
La jornada incluyó encuentros en Rigonat Escapes y Equipamientos, el Club Jorge Newbery, la Distribuidora Mayorista Travacio y Di Prinzio Maquinarias, donde dialogaron con sus referentes sobre los proyectos en marcha, los desafíos del sector productivo y la importancia del acompañamiento estatal.
En primer lugar, los legisladores se reunieron con Walter y Sandra Rigonat junto y su hijo Julián, quienes conducen una empresa con más de 60 años de trayectoria en el rubro de escapes, accesorios y equipamientos para autos, pick ups y camiones.
“La idea es perfeccionar los productos cada vez más y expandirse para cubrir la gran demanda. Por eso se necesitan créditos o incentivos para quienes producimos”, sostuvo Julián Rigonat.
Sobre esta visita, Fernanda Castellani expresó: “Nos llena de orgullo encontrar empresas familiares que sostienen el empleo y la innovación desde el interior de la provincia. Es fundamental que el Estado genere herramientas de financiamiento y apoyo para que estos proyectos sigan creciendo y compitiendo en el país”.
Luego, los diputados visitaron el Club Jorge Newbery, fundado en 1917 y presidido por Lucas Rey Castro, quien expuso los avances en infraestructura y la organización de una maratón deportiva para el aniversario del club en octubre.
“El club es parte de la historia de Rufino, con múltiples disciplinas y un fuerte compromiso social. Queremos seguir creciendo para brindar más oportunidades a los jóvenes y a las familias”, indicó Rey Castro.
La recorrida continuó en la Distribuidora Mayorista de bebidas y yerba, un proyecto de Tomás y Nicolás Travacio, dos jóvenes que decidieron apostar por su ciudad natal.
“Estoy terminando la carrera de abogacía en Rosario, pero no quería quedarme allá. Mi idea fue volver a Rufino y brindarle a la ciudad lo que necesita, estar presente”, relató Tomás, uno de los socios.
Finalmente, Castellani y Calaianov visitaron Di Prinzio Maquinarias, empresa que desde hace casi 20 años fabrica repuestos para sembradoras y que ha logrado modernizar su producción para atender a marcas líderes como Bertini, Crucianelli y Agrometal. Su titular, Gastón Di Prinzio, destacó que el compromiso es “mantener la calidad, la innovación y el arraigo local en cada uno de los desarrollos”.
Una mirada al futuro
Al cierre de la recorrida, Fernanda Castellani señaló: “Cada empresa, cada club, cada emprendimiento refleja la fuerza de nuestra provincia. El desafío es acompañar con políticas públicas que promuevan la producción, el empleo y el desarrollo local. Ahí está el verdadero motor de Santa Fe”.
Por su parte, Leo Calaianov resaltó: “Estos ejemplos muestran que en nuestras ciudades hay capacidad, compromiso y ganas de crecer. Tenemos que defender a quienes invierten, generan trabajo y sostienen el tejido social desde abajo”.
