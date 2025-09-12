Actividad legislativa

Castellani recorrió instituciones y empresas de Rufino: “El motor productivo y social de la provincia está en nuestras comunidades”

La diputada provincial Fernanda Castellani, junto a su par Leo Calaianov, realizaron una recorrida por la ciudad de Rufino, donde visitaron empresas familiares, emprendimientos jóvenes e instituciones deportivas que forman parte del entramado social y productivo de la región.