Durante 28 años, Rene “Neno” Schnell formó parte del cuerpo activo de los Bomberos Voluntarios de Felicia.
"Esto demuestra el cariño que me tienen”: la falsa emergencia que terminó en un homenaje inolvidable en Felicia
El cuartel de Bomberos Voluntarios de Felicia organizó una emotiva despedida para uno de sus integrantes históricos.
Su retiro, motivado por la edad establecida en el reglamento, llegó acompañado de un gesto muy especial por parte de sus compañeros: simularon una salida por incendio que terminó convirtiéndose en una sorpresa para homenajearlo.
La llegada al cuartel, que parecía responder a una emergencia más, terminó con la presencia de toda la familia bomberil esperándolo para agradecerle tantos años de compromiso, esfuerzo y dedicación.
“Fue una especie de cámara oculta. Después de tantos años de servicio, esto demuestra el cariño y el respeto que me tienen”, expresó en diálogo con Radio Rafaela Neno al recordar ese momento tan especial.
Una vida ligada al cuartel desde sus primeros pasos
Schnell comenzó su camino cuando la institución todavía daba sus primeros pasos. “Tuve 26 años como bombero recibido y dos años como aspirante. El cuartel cumplió 30 años, así que prácticamente estoy desde los comienzos”, recordó.
En aquellos tiempos, la realidad del cuartel era muy diferente a la actual. Los primeros años estuvieron marcados por la falta de infraestructura y mucho esfuerzo colectivo.
“Cuando empezamos teníamos una piecita de tres por tres, una mesa, una cocinita y el equipo. Más de una vez teníamos que hacer las reuniones afuera porque no entrábamos”, recordó entre risas.
Con el paso del tiempo, el trabajo de varias generaciones permitió que hoy Felicia cuente con un cuartel equipado y preparado para responder ante distintas emergencias.
El momento de dar un paso al costado
La despedida llegó porque el reglamento establece una edad límite para continuar como bombero activo. “Cuando llegás a los 55 años te tenés que retirar. Ahora están viendo si se puede extender hasta los 60, pero todavía no está aprobada la ley”, explicó.
Para Neno, el retiro también implica darle lugar a las nuevas generaciones que continúan capacitándose dentro de la institución.
“Hay que darle paso a los chicos más jóvenes. Ellos vienen atrás capacitándose y tienen que tener la oportunidad, como pasa en cualquier institución, sea un cuartel, una escuela o un club”, señaló.
Aunque reconoce que será difícil acostumbrarse a una vida sin responder al llamado de la sirena, destacó el orgullo de haber sido parte de esa familia durante casi tres décadas.
“Me voy con un orgullo muy grande y con mucho respeto y cariño por los bomberos. Es algo que uno lleva adentro”, afirmó.
Una vocación difícil de dejar
Durante sus años de servicio, Neno vivió cientos de momentos en los que la sirena significaba dejar cualquier actividad para salir hacia una emergencia.
“Cuando estaba con la familia y sonaba la sirena había que salir corriendo. Antes teníamos una chicharra y eso significaba que había un llamado. Uno dejaba todo”, recordó.
Ahora, el desafío será escuchar ese sonido y no volver automáticamente al cuartel. “No es fácil, eso lo lleva uno adentro. Está incorporado, está con uno”, reconoció.
Después de 28 años de entrega, Neno Schnell deja el uniforme, pero continúa formando parte de la historia de los Bomberos Voluntarios de Felicia, una institución que ayudó a construir y que hoy mira con orgullo el camino recorrido.
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