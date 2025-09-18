Departamento Castellanos

Calvo participó del inicio del programa Experiencia Educativa INTA en Rafaela

Alcides Calvo acompañado por Chivallero, se sumaron a la apertura de esta iniciativa que busca acercar a estudiantes y docentes a los procesos productivos, el cuidado ambiental y las nuevas tecnologías en el sector agropecuario organizada por el I.N.T.A Rafaela.