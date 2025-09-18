Actividad legislativa

Pirola destacó la participación de jóvenes de Las Colonias en el Senado

“Abrir el Senado a nuestros jóvenes es hacer en positivo para contribuir a generar una ciudadanía más fuerte, crítica y comprometida con la actividad pública, porque esta es la única manera de seguir sumando a la necesaria transformación de la actividad política”, señaló el legislador.