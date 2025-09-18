Pirola destacó la participación de jóvenes de Las Colonias en el Senado

El senador provincial Rubén Pirola subrayó el compromiso y la energía de los jóvenes del Departamento Las Colonias que participaron de las distintas jornadas del programa Ciudadanos en el Senado.
“Abrir el Senado a nuestros jóvenes es hacer en positivo para contribuir a generar una ciudadanía más fuerte, crítica y comprometida con la actividad pública, porque esta es la única manera de seguir sumando a la necesaria transformación de la actividad política”, señaló el legislador.
En cada encuentro, los participantes compartieron inquietudes, formularon preguntas y acercaron su mirada sobre los desafíos actuales.
Para Pirola, esa experiencia es valiosa: “Su mirada, sus preguntas y su energía confirman que la política se fortalece con la participación activa de las nuevas generaciones”.
El programa tiene como propósito acercar la institución legislativa a los ciudadanos de toda la provincia, promoviendo el diálogo, la formación ciudadana y el compromiso con los asuntos públicos.
