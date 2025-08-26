Por la emocionante historia de Yamila, el hospital de El Trébol incorpora una campana "de esperanza"

El hospital de El Trébol sumó este martes un nuevo y emotivo símbolo a su patio interno: una campana que representa la victoria sobre el cáncer, la resiliencia y el inicio de una nueva vida. La donación, realizada por la familia Coronel, tiene un profundo significado personal, ya que es el resultado de la historia de superación de Yamila Coronel, una joven de 32 años que venció la enfermedad.
La campana, llamada "Campana de Sonar", es un gesto de gratitud y esperanza. "Cuando recibí el diagnóstico, me dije 'quiero tocar esta campana'. La usé como una meta, como un objetivo. Me levantaba cada mañana y soñaba con ese momento", contó Yami. La campana se toca cuando un paciente termina su tratamiento y se le declara "libre de enfermedad", un momento de inmensa alegría y alivio.
La mirada de sus padres
Sus padres, que la acompañaron en todo el proceso, no ocultaron su orgullo. "Como mamá aprendí de ella. Ella fue nuestro sostén y eso es increíble. Su fortaleza fue impresionante. Ella me decía 'No me entierres en vida' y su energía nos salpicó a todos", manifestó su madre.
"Me enamoré de la meta", dijo Yamila sobre su motivación al enfrentar la enfermedad.
Su padre, Paul, agregó: "Fue muy largo. Como papá fue tragar para adentro, llorar para adentro, acompañar. Era difícil ser positivos. Yo a ella la vi siempre sonriente. Mi hija es más mujer que antes, es una tremenda guerrera".
Ese diagnóstico que cambió su vida
Yami, que a los 30 años recibió el diagnóstico de cáncer de mama, contó cómo su familia, su pareja y, en especial, su hija fueron su pilar fundamental. "Mi hija era el motor porque yo no la podía dejar sola. Yo no tenía ni en cuenta eso de irme y dejarla", expresó conmovida.
La campana es una donación de la familia Coronel al nosocomio de El Trébol.
La idea de la campana surgió de una página llamada "Wikicancer". "Me enamoré de la meta", dijo Yami. Con un ahorro y la ayuda de su padre, lograron comprarla. "La directora Mica López y Duilio Racca, el oncólogo, la aceptaron y acá ya está colgada en el patio", finalizó, con la voz temblorosa de emoción, antes de hacer sonar la campana por primera vez.
La historia de Yamila y el significado de esta campana son un faro de esperanza para todos los pacientes del hospital, recordando que la lucha, la fe y el amor familiar pueden vencer los desafíos más difíciles.
Mientras tanto, la historia dirá que el martes 26 de agosto, sonó por primera vez esa campana cuando el reloj marcó las 10 y 15 hs. Hubo lágrimas, abrazos y emoción. Hubo un sentimiento que surcó todo el hospital, que nació desde el alma de Yamila y que pretende, transmitirse a cada paciente que busca, al final del túnel, ver una luz, llamada vida.
