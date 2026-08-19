En el sur santafesino

Casilda conmemoró el Paso a la Inmortalidad de San Martín y presentó un tótem informativo

La ceremonia se realizó en la plaza que lleva su nombre en esa localidad cabecera del departamento Caseros. Asimismo, se estrenó un dispositivo que permitirá acceder a contenidos interactivos vinculados con la vida y obra del Libertador.