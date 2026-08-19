Este lunes la ciudad de Casilda conmemoró el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, con un acto oficial que tuvo lugar en la plaza que lleva el nombre del Libertador.
Casilda conmemoró el Paso a la Inmortalidad de San Martín y presentó un tótem informativo
La ceremonia se realizó en la plaza que lleva su nombre en esa localidad cabecera del departamento Caseros. Asimismo, se estrenó un dispositivo que permitirá acceder a contenidos interactivos vinculados con la vida y obra del Libertador.
Participaron de la ceremonia el intendente Guillermo Franchella, el secretario de Gobierno Horacio Distefano, el presidente del Concejo Walter Palanca, el senador departamental Eduardo Rosconi, integrantes de la Unidad de Regional IV, miembros del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, autoridades del Hospital San Carlos, instituciones educativas y público en general.
La jornada contó con música de la Banda Municipal Don César Mastroiacovo, en voz por Macarena López e interpretado en lengua de señas por la docente Ana Catani y una hermosa muestra del taller de teatro municipal sobre las Máximas de San Martín para su hija Merceditas.
Posteriormente se formalizó por decreto la denominación honorífica de los sectores de juegos infantiles recientemente renovados como “Merceditas” y “Josefa”, rindiendo homenaje a la descendencia de San Martín.
Una nueva forma de conocer la historia
Como parte de la jornada, se realizó la inauguración de un Tótem Histórico Informativo, una herramienta digital impulsada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Casilda.
El dispositivo permitirá a quienes visiten la plaza acceder a contenidos interactivos vinculados con la vida y obra de San Martín, además de conocer detalles sobre la historia del monumento central y los aspectos arquitectónicos y culturales del espacio público.
La iniciativa apunta a generar una experiencia diferente para vecinos, estudiantes y turistas, utilizando la tecnología como una herramienta para facilitar el acceso al patrimonio y fortalecer el vínculo de la comunidad con su propia historia.
Reseña
José Francisco de San Martín nació un 25 de febrero pero de 1778. Fue hijo del capitán don Juan de San Martín y de doña Gregoria Matorras del Ser. Nació y se crió en Yapeyú, lugar que hoy forma parte de la provincia de Corrientes y que en aquel entonces fue capital de uno de los cuatro departamentos en los que habían sido agrupados los treinta pueblos de las misiones guaraníticas donde su padre ejerció las funciones de Teniente Gobernador hasta 1775.