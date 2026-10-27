La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe realizó una gira por el territorio santafesino el pasado fin de semana donde ofreció dos conciertos en San Carlos Sud, departamento Las Colonias, y Cayastá, departamento Garay.
La Orquesta Sinfónica Provincial llevó su música a San Carlos Sud
El organismo musical santafesino realizó dos conciertos con entrada libre y gratuita, bajo la dirección del maestro Silvio Viegas. El programa incluyó obras de Beethoven, Tchaikovsky y Elgar, en una propuesta que acercó la música sinfónica a distintas localidades de la provincia.
Las presentaciones se llevaron a cabo el viernes 23 y el domingo 25 de octubre, respectivamente, con acceso libre y gratuito para el público.
La primera función tuvo lugar el viernes por la noche en la Sociedad de Canto Harmonie de San Carlos Sud. La propuesta permitió que vecinos y visitantes accedieran a un espectáculo de música académica sin necesidad de trasladarse a los principales centros urbanos.
Un repertorio con obras de grandes compositores
Bajo la dirección del maestro Silvio Viegas, más de 50 músicos integraron las presentaciones, con un programa que reunió composiciones reconocidas del repertorio sinfónico internacional.
Entre las obras interpretadas se encontraron la Obertura Leonora N.º 3, Op. 72b, de Ludwig van Beethoven; el Pas de deux del Acto II del ballet El cascanueces, Op. 71, de Piotr Ilich Tchaikovsky; y Pompa y circunstancia, Op. 39, de Edward Elgar.
La selección permitió recorrer diferentes estilos y expresiones de la música clásica, desde la intensidad dramática de Beethoven hasta la sensibilidad melódica de Tchaikovsky y el carácter solemne de la composición de Elgar.
Música sinfónica más allá de las grandes ciudades
La gira formó parte de las iniciativas destinadas a ampliar el acceso a las propuestas culturales en distintas localidades de Santa Fe. A través de estas presentaciones, la Orquesta Sinfónica Provincial llevó su repertorio a espacios comunitarios y culturales, con el objetivo de acercar la música en vivo a nuevos públicos.
La realización de conciertos gratuitos en San Carlos Sud y Cayastá permitió, además, fortalecer la participación de las comunidades en actividades artísticas y poner en valor los espacios locales como escenarios para la difusión cultural.
Con este recorrido, el organismo provincial continuó desarrollando presentaciones fuera de sus ámbitos habituales, en una propuesta que vinculó la música sinfónica con el patrimonio cultural y la vida comunitaria de distintas localidades santafesinas.