Cultura

La Orquesta Sinfónica Provincial llevó su música a San Carlos Sud

El organismo musical santafesino realizó dos conciertos con entrada libre y gratuita, bajo la dirección del maestro Silvio Viegas. El programa incluyó obras de Beethoven, Tchaikovsky y Elgar, en una propuesta que acercó la música sinfónica a distintas localidades de la provincia.