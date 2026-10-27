San Jerónimo del Sauce finalizó una nueva edición de la Bienal de Esculturas del Sauce, un encuentro cultural que reunió a escultores, artistas, talleristas, artesanos, emprendedores e instituciones en torno al arte y la creación colectiva.
La Bienal de Esculturas de San Jerónimo del Sauce reconoció a sus artistas en el cierre de la 5° edición
La quinta edición de la Bienal de Esculturas del Sauce concluyó después de varias jornadas de arte, talleres y encuentros. Daniel Sotelo fue el ganador del premio del jurado, José Barrera recibió el segundo reconocimiento, mientras que Elia Bisaro fue elegida por el público y los niños.
Luego de varios días de actividades, trabajo compartido y propuestas participativas, la quinta edición del evento llegó a su cierre con el anuncio de los ganadores, que fueron distinguidos tanto por el jurado como por el público y los más chicos.
En el marco de la premiación, Daniel Sotelo obtuvo el primer premio por voto del jurado, mientras que José Barrera se quedó con el segundo puesto. Por su parte, Elia Bisaro recibió dos reconocimientos: el premio por voto del público y el premio de los niños.
Los ganadores de la quinta edición
La organización dio a conocer los resultados de las distintas categorías de la Bienal, que reflejaron las valoraciones del jurado y la participación de quienes recorrieron la muestra.
Los reconocimientos quedaron distribuidos de la siguiente manera:
Primer premio del jurado: Daniel Sotelo.
Segundo premio del jurado: José Barrera.
Premio del público: Elia Bisaro.
Premio de los niños: Elia Bisaro.
La doble distinción obtenida por Bisaro puso de manifiesto la aceptación de su propuesta entre los visitantes y el público infantil, mientras que los premios del jurado reconocieron los trabajos de Sotelo y Barrera.
Arte, encuentros y participación comunitaria
Durante las jornadas, la Bienal ofreció un espacio de encuentro para artistas y vecinos, con actividades vinculadas a la escultura, talleres y propuestas que promovieron el intercambio de experiencias.
La convocatoria también contó con la participación de artesanos, emprendedores e instituciones, que formaron parte de una programación orientada a acercar distintas expresiones artísticas a la comunidad.
Este tipo de encuentros contribuye a fortalecer los espacios culturales locales, generar oportunidades para los artistas y promover el acceso al arte a través de actividades abiertas y participativas.
Un cierre con agradecimientos
Al finalizar la quinta edición, los organizadores agradecieron a los escultores, artistas, talleristas, artesanos, emprendedores e instituciones que formaron parte de la propuesta, además de destacar el acompañamiento de las personas que se acercaron a disfrutar de las actividades.
La Bienal de Esculturas del Sauce volvió así a posicionarse como un espacio de expresión artística y participación comunitaria en San Jerónimo del Sauce, con una edición que combinó creación, aprendizaje y encuentro alrededor de la cultura.