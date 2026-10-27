Daniel Sotelo obtuvo el primer premio

La Bienal de Esculturas de San Jerónimo del Sauce reconoció a sus artistas en el cierre de la 5° edición

La quinta edición de la Bienal de Esculturas del Sauce concluyó después de varias jornadas de arte, talleres y encuentros. Daniel Sotelo fue el ganador del premio del jurado, José Barrera recibió el segundo reconocimiento, mientras que Elia Bisaro fue elegida por el público y los niños.