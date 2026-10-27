Historia, arte y cultura

La Noche de los Museos convocó a los esperancinos a descubrir sus raíces y su patrimonio

La 16.ª edición de la propuesta cultural se realizó el sábado 24 de octubre bajo el lema “Historias de nuestros orígenes”. Con una amplia participación del público, museos, instituciones, espacios artísticos y entidades de la ciudad abrieron sus puertas para compartir el patrimonio y la identidad esperancina.