La ciudad de Esperanza vivió el sábado 24 de octubre una nueva edición de la Noche de los Museos, una iniciativa que convocó a vecinos y visitantes a recorrer distintos espacios culturales, históricos y artísticos. Bajo el lema “Historias de nuestros orígenes”, la propuesta llegó a su 16.ª edición con una programación diversa y la participación de numerosas instituciones locales.
La Noche de los Museos convocó a los esperancinos a descubrir sus raíces y su patrimonio
La 16.ª edición de la propuesta cultural se realizó el sábado 24 de octubre bajo el lema “Historias de nuestros orígenes”. Con una amplia participación del público, museos, instituciones, espacios artísticos y entidades de la ciudad abrieron sus puertas para compartir el patrimonio y la identidad esperancina.
Organizada por la Municipalidad de Esperanza junto con entidades de la ciudad, la actividad ofreció la posibilidad de conocer el patrimonio histórico, acercarse a las expresiones artísticas y descubrir relatos vinculados con la formación y la identidad de la comunidad.
La iniciativa volvió a reunir a museos, asociaciones, colectividades, espacios culturales, establecimientos educativos y organizaciones sociales, que compartieron sus historias y propuestas con el público.
El intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, destacó la diversidad de la convocatoria y señaló que el evento reúne diferentes expresiones de la cultura y el patrimonio local. También recordó que la propuesta comenzó como una iniciativa privada y que, posteriormente, el municipio la retomó para garantizar su continuidad.
Por su parte, la secretaria de Cultura y Educación, Gisela Beresvil, valoró la respuesta del público y la variedad de actividades. Según expresó, la temática histórica permitió que cada institución compartiera sus conocimientos y experiencias, en una jornada orientada a poner en valor las raíces culturales de Esperanza.
Una amplia participación de instituciones y espacios culturales
La edición 2026 contó con la participación de una extensa lista de instituciones y espacios de la ciudad. Entre ellos estuvieron el Museo de la Colonización, el Museo de Arte Héctor Borla, el Liceo Municipal José Pedroni y la Biblioteca Municipal Francisco Soutomayor.
También formaron parte asociaciones de colectividades y entidades vinculadas con las comunidades inmigrantes, como la Asociación Valesana Esperanza, la Asociación Suiza Guillermo Tell, la Sociedad Española de Socorros Mutuos, la Asociación Sirio Libanesa, la Colectividad Venezolana, la Asociación Italiana Unione y Fomento y la Asociación Francesa La Republicana.
La programación incluyó, además, galerías, talleres, academias de danza, espacios artísticos, instituciones educativas, organizaciones sociales y entidades religiosas. Entre ellas participaron la Facultad de Ciencias Veterinarias, la Facultad de Ciencias Agrarias, el Colegio San José, AANE, ALCEC y la Asociación Vecinal Barrio Norte.
La diversidad de propuestas permitió abordar la historia de Esperanza desde diferentes perspectivas, con el aporte de organizaciones que forman parte de la vida social, cultural y educativa de la ciudad.
El Pasaporte de los Museos también impulsó la actividad gastronómica
Por segundo año consecutivo, la Noche de los Museos incluyó el Pasaporte de la propuesta, una herramienta que invitó a los asistentes a organizar sus recorridos y acercarse a los establecimientos gastronómicos adheridos para acceder a distintos beneficios.
La secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, María Victoria Nagel, destacó la respuesta a esta iniciativa, que buscó vincular la circulación de visitantes con la actividad comercial y gastronómica local.
Según explicó, el objetivo fue aprovechar el movimiento generado por el evento para acompañar a los comercios del rubro. Además, agradeció a los establecimientos que participaron con beneficios y a las personas que colaboraron como voluntarias en las distintas actividades.
En ese marco, estudiantes del profesorado de la Escuela Normal N.º 30 y del Instituto Superior N.º 68, integrantes de las instituciones participantes y vecinos se sumaron a las tareas de organización y a las trivias propuestas durante la jornada.
Con una amplia participación y el trabajo conjunto de instituciones públicas y privadas, la Noche de los Museos volvió a ofrecer un espacio de encuentro entre la comunidad y su patrimonio. La propuesta permitió recorrer distintos aspectos de la historia esperancina y reconocer el aporte de las organizaciones que contribuyen a preservar y transmitir la identidad cultural de la ciudad.